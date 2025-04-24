АРМА прекратило управление активами ЧАО «Винницабытхим» — Finance.ua
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АРМА прекратило управление активами ЧАО «Винницабытхим»

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прекратило управление активами ЧАО «Винницабытхим».
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
«Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прекращает управление активам ЧАО „Винницабытхим“. Между АРМА и ООО „Крайтекс-Сервис“ подписан дополнительный договор о прекращении управления активами ЧАО „Винницабытхим“, которые передаются Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.
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В пресс-службе отмечают, что это произошло во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 24 июля 2024 года, в соответствии с которым к АО «Невская косметика» применена санкция, предусмотренная пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», и взыскан в доход государства актив, принадлежащий российской компании — долю в размере 100% уставного капитала ЧАО «Винницабытхим».
«За период управления этим арестованным активом АРМА обеспечило поступление почти 100 миллионов гривен в государственный бюджет Украины. Под нашим контролем российский актив, производящий стиральные порошки, детские шампуни, мыло и другую продукцию известного бренда „Ушастый нянь“, не только обеспечивал сотни трудовых мест, выполнение договоров, поставок, производство продукции, уплату местных налогов, но и значительно увеличил отчисления в бюджет. Когда мы приняли актив в управление, он приносил всего 240 тысяч гривен в месяц», — прокомментировал директор Департамента менеджмента активов АРМА Игорь Чулой.
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По словам главы АРМА Елены Думы, Нацагентство активно обращалось в Кабинет Министров Украины относительно возможности временно управлять активом до момента реализации и в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон «О санкциях» с целью предоставления АРМА возможности реализовывать санкционные активы, которые уже есть в управлении как арестованные, через систему Prozorro.
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«К сожалению, с июля 2024 года, после решения ВАКС, актив перестал приносить тот уровень дохода, который обеспечивало АРМА, а необходимый для совершенствования процедуры законопроект № 10069 так и не был рекомендован антикоррупционным комитетом ВРУ для внесения в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады Украины. В последние месяцы время было потрачено на процессуальные действия по снятию ареста, поскольку ФГИ не мог реализовать санкционный актив, пока он находился под арестом в рамках уголовного производства», — отметила Елена Дума.
По материалам:
Укрінформ
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