В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko — Finance.ua
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В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko

Фондовый рынок
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В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko
В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko
На украинском рынке коммерческого транспорта появился новый бренд электромобилей Gecko, представляющий собой современную альтернативу традиционным грузовикам и фургонам с ДВС. Производство и официальное представительство бренда в Украине осуществляет компания «Атлант Моторз Энерджи», входящая в группу «Атлант Моторз».
Модели Gecko построены на платформе SKATEBOARD, позволяющей создавать универсальные кузова под разные потребности бизнеса. На старте представлены две ключевые модели: фургон Gecko EV48 и многоцелевой Gecko MagicWay. Оба электромобиля идеально подходят для работы в городе: компактные размеры, маневренность и большой полезный объем грузового отсека — ключевые преимущества новинок.
Gecko предлагает 5-летнюю гарантию или 200 000 км на аккумулятор и 3 года или 100 000 км на авто в целом. В моделях используются аккумуляторы CATL, известные своей надежностью и долговечностью. Конструкция фургонов разработана для интенсивной эксплуатации в грузовых перевозках, курьерских службах, мобильном сервисе.
Gecko активно формирует сеть дилеров в Украине, предлагая партнерам статус официального представителя, маркетинговую поддержку, обучение персонала и сертифицированную продукцию. Компания ищет надежных партнеров, заинтересованных в развитии экологического бизнеса.
По материалам:
mmr.ua
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