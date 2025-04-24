В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko — Finance.ua

В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko 24.04.2025, 00:40 — Фондовый рынок

В Украине стартовала продажа нового бренда коммерческих авто на электротяге Gecko

На украинском рынке коммерческого транспорта появился новый бренд электромобилей Gecko, представляющий собой современную альтернативу традиционным грузовикам и фургонам с ДВС. Производство и официальное представительство бренда в Украине осуществляет компания «Атлант Моторз Энерджи», входящая в группу «Атлант Моторз».

Модели Gecko построены на платформе SKATEBOARD, позволяющей создавать универсальные кузова под разные потребности бизнеса. На старте представлены две ключевые модели: фургон Gecko EV48 и многоцелевой Gecko MagicWay. Оба электромобиля идеально подходят для работы в городе: компактные размеры, маневренность и большой полезный объем грузового отсека — ключевые преимущества новинок.

Gecko предлагает 5-летнюю гарантию или 200 000 км на аккумулятор и 3 года или 100 000 км на авто в целом. В моделях используются аккумуляторы CATL, известные своей надежностью и долговечностью. Конструкция фургонов разработана для интенсивной эксплуатации в грузовых перевозках, курьерских службах, мобильном сервисе.

Gecko активно формирует сеть дилеров в Украине, предлагая партнерам статус официального представителя, маркетинговую поддержку, обучение персонала и сертифицированную продукцию. Компания ищет надежных партнеров, заинтересованных в развитии экологического бизнеса.

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