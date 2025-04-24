Стало известно, планирует ли IKEA вернуться в Украину — Finance.ua

Стало известно, планирует ли IKEA вернуться в Украину
Нидерландская компания по продаже мебели и декора ІКЕА не может пока вернуться в Украину из-за факторов безопасности.
Об этом компания рассказала в комментарии AIN.
В сообщении говорится, что ранее открытия магазина ожидали в 2025 году.
«Наш главный приоритет для повторного открытия магазина в Киеве — безопасность для наших сотрудников и клиентов. Мы также должны обеспечить наличие всех других операционных аспектов, включая поставку продукции. Пока мы не можем сказать, когда это произойдет», — говорится в сообщении.
В середине февраля операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин сообщал, что открытие в Украине магазинов ІКЕА ожидается в 2025 году.
В конце июня 2024 г. нидерландская компания по продаже мебели и декора IKEA приняла решение о возвращении в Украину.
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