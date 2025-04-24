Стало известно, планирует ли IKEA вернуться в Украину — Finance.ua

Стало известно, планирует ли IKEA вернуться в Украину Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Стало известно, планирует ли IKEA вернуться в Украину

Нидерландская компания по продаже мебели и декора ІКЕА не может пока вернуться в Украину из-за факторов безопасности.

Об этом компания рассказала в комментарии AIN.

В сообщении говорится, что ранее открытия магазина ожидали в 2025 году.

«Наш главный приоритет для повторного открытия магазина в Киеве — безопасность для наших сотрудников и клиентов. Мы также должны обеспечить наличие всех других операционных аспектов, включая поставку продукции. Пока мы не можем сказать, когда это произойдет», — говорится в сообщении.

В середине февраля операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин сообщал, что открытие в Украине магазинов ІКЕА ожидается в 2025 году.

В конце июня 2024 г. нидерландская компания по продаже мебели и декора IKEA приняла решение о возвращении в Украину.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.