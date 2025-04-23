Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото) — Finance.ua

Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото) Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото)

Компания Mercedes-Benz представила концепт абсолютно нового электрического минивэна Vision V, который станет основой будущей линейки премиальных пассажирских моделей.

Vision V создана на новой платформе VAN. EA, специально разработанной для некоммерческих пассажирских электромобилей. Она не имеет общего с коммерческими EQV или e-Vito, а позволяет интегрировать:

800-вольтовую систему с быстрой зарядкой до 320 кВт;

моно- и двухмоторные конфигурации;

запас хода более 500 км;

пневмоподвеску и управление задними колесами.

Дизайн модели — это сочетание элегантности с фирменными чертами новых моделей Mercedes. Главная фишка — иллюминированная радиаторная решетка с шестью LED-полосами, стилизованная под классику марки, и плавные формы кузова с аэродинамическим Kamm-tail-эффектом. В деталях просматриваются намеки на Maybach — в частности хромированная B-стойка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.