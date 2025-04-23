Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото) — Finance.ua
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Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото)

Фондовый рынок
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Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото)
Mercedes-Benz показал концепт будущего электрического V-Class (фото)
Компания Mercedes-Benz представила концепт абсолютно нового электрического минивэна Vision V, который станет основой будущей линейки премиальных пассажирских моделей.
Vision V создана на новой платформе VAN. EA, специально разработанной для некоммерческих пассажирских электромобилей. Она не имеет общего с коммерческими EQV или e-Vito, а позволяет интегрировать:
  • 800-вольтовую систему с быстрой зарядкой до 320 кВт;
  • моно- и двухмоторные конфигурации;
  • запас хода более 500 км;
  • пневмоподвеску и управление задними колесами.
Дизайн модели — это сочетание элегантности с фирменными чертами новых моделей Mercedes. Главная фишка — иллюминированная радиаторная решетка с шестью LED-полосами, стилизованная под классику марки, и плавные формы кузова с аэродинамическим Kamm-tail-эффектом. В деталях просматриваются намеки на Maybach — в частности хромированная B-стойка.
По материалам:
mmr.ua
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