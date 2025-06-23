АРМА объявила конкурсы на арестованное оружие и майнинговое оборудование (детали) — Finance.ua

АРМА объявила конкурсы на арестованное оружие и майнинговое оборудование (детали) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

АРМА объявила конкурсы на арестованное оружие и майнинговое оборудование (детали)

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявляет конкурсы по отбору юридических лиц для осуществления реализации арестованного имущества — оружия и технического оборудования.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

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В управление АРМА передано 7 единиц оружия, в том числе гражданского охотничьего и боевого стрелкового. В перечень входят карабины, ружье, винтовка и пистолет. Согласно законодательству агентство обеспечивает проведение конкурсного отбора субъектов хозяйствования для реализации указанных активов.

Покупателями арестованного оружия могут быть исключительно специализированные субъекты хозяйствования, имеющие соответствующую лицензию и разрешения, согласно требованиям действующего законодательства Украины.

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Отдельно объявлен конкурс по реализации майнингового оборудования, переданного в управление АРМА по постановлению следователя судьи Лычаковского районного суда Львова.

Объект реализации включает 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования: графические процессоры, твердотельные накопители, блоки питания, маршрутизаторы, материнские платы, видеорегистраторы и сетевые коммуникаторы. Все оборудование находится в исправном техническом состоянии и готово к эксплуатации.

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Срок подачи документов для участия в конкурсах — до 04 июля 2025 года включительно, до 16:00.

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