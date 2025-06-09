АРМА перечислило более 2 млрд грн на приобретение военных облигаций — Finance.ua
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АРМА перечислило более 2 млрд грн на приобретение военных облигаций

Казна и Политика
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В марте 2025 года из 8 млрд грн Агентством было перечислено 2,3 млрд грн, полученных от реализации военных облигаций, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
Эти средства поступили в бюджет по решению суда по делу о взыскании активов санкционного лица ООО «Роял пей юроп».
Об этом пишет АРМА.
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Сегодня АРМА получило погашение облигаций внутреннего государственного займа («Военные облигации») и начисленные доходы по ним на общую сумму 1,7 млрд грн. В общей сложности, за пять месяцев 2025 года от покупки ОВГЗ в бюджет поступило более 400 млн грн.
На сегодняшний день закупка ОВГЗ — это одно из основных направлений управления арестованными денежными средствами.
Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно списало более 9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины.
По материалам:
Finance.ua
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