АРМА перечислило более 2 млрд грн на приобретение военных облигаций — Finance.ua

АРМА перечислило более 2 млрд грн на приобретение военных облигаций Сегодня 10:33 — Казна и Политика

В марте 2025 года из 8 млрд грн Агентством было перечислено 2,3 млрд грн , полученных от реализации военных облигаций, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

Эти средства поступили в бюджет по решению суда по делу о взыскании активов санкционного лица ООО «Роял пей юроп».

Об этом пишет АРМА

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Сегодня АРМА получило погашение облигаций внутреннего государственного займа («Военные облигации») и начисленные доходы по ним на общую сумму 1,7 млрд грн. В общей сложности, за пять месяцев 2025 года от покупки ОВГЗ в бюджет поступило более 400 млн грн.

На сегодняшний день закупка ОВГЗ — это одно из основных направлений управления арестованными денежными средствами.

9 миллионов гривен с банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины. Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно списало болеес банковских счетов депутата городского совета, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Средства теперь будут работать на экономику Украины.

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