Аренда жилья в Чехии: что такое кауце и как его вернуть — Finance.ua

Аренда жилья в Чехии: что такое кауце и как его вернуть Сегодня 20:00

Аренда жилья в Чехии: что такое кауце и как его вернуть

В Чехии часто арендодатели хотят внесения депозита, или по-чешски «кауце», kauce. Такой депозит не является обязательной составляющей договора аренды, но арендодатели, как правило, настаивают на нем.

Размер депозита сегодня может быть равен двум, часто и трем арендным платам за месяц.

Об этом рассказала Катержина Бардонова, юрист из компании JŠK , пишет proukrainu.blesk.cz

Эксперт отмечает: Арендодатель имеет право на этот депозит. Но он должен договориться с арендатором, в каком размере. Гражданский кодекс ограничивает максимальный размер этой части до суммы трех арендных плат. Конечно, для арендатора и это может быть очень много: три аренды на депозит плюс первый месяц аренды, и все надо оплатить одновременно".

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После окончания аренды депозит может быть использован для возмещения убытков недвижимости, если таковые были причинены арендатором, или для уплаты задолженности. Если таких расходов нет, арендодатель обязан вернуть депозит арендатору.

Депозит должен быть возвращен без неоправданной задержки сразу после окончания аренды. Конечно, всегда лучше договориться.

Арендатору полагаются проценты за содержание арендодателем депозита — по аналогии с банком. На практике ни арендаторы, ни арендодатели об этом часто не знают. Однако такое право арендатора автоматически предусмотрено Гражданским кодексом. При выселении арендатор может уведомить арендодателя, что хочет начислить проценты за удержание депозита. Размер процентов и их конфигурации также регулируются на законодательном уровне.

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«Если арендодатель прочитал и знает закон, то он должен вернуть вам депозит с процентами, — комментирует Катержина. — Я и сейчас в некоторых договорах аренды видела, что прописывают: арендодатель принимает во внимание, что у него есть такая обязанность».

Но на практике часто ни одна из сторон не знает о начислении процентов. Так что лучше в письменной форме заявить о желании их получить — например, написать письмо на электронную почту. Или сразу в договоре аренды прописать, что арендодатель принимает во внимание свою обязанность по окончании аренды вернуть депозит с начисленными процентами.

Напомним, жилье в Праге сейчас найти нелегко, но если вы нашли привлекательный вариант и получили ответ от арендодателя с приглашением на «prohlídku» (просмотр. — Ред.) квартиры, то не стоит медлить. Хорошие квартиры разбирают через несколько часов после публикации объявления.

Арендаторы предпочитают договор сроком на 1 год с возможностью дальнейшего продления. Также вам придется внести депозит (в размере месячной аренды. — Ред.), который вернут при выселении.

Существует также вариант «výpovednou lhutu» — это срок, за который вы должны сообщить хозяину о своем желании выселиться. Стандартно он составляет 3 месяца.

Справка Finance.ua:

Чехия меняет подход к предоставлению временного приюта для новых беженцев из Украины. Теперь такие приюты будут доступны только в одном городе. Украинских беженцев предупредили в Министерстве внутренних дел об изменениях, которые будут касаться кратковременного приюта для новоприбывших.

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