Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены — Finance.ua

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Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены

Недвижимость
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Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены
Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены
Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в августе 2023 года составила 6 420 гривен. С начала года стоимость выросла на 12,7% при общей инфляции в Украине на уровне 2,5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
На первом месте по стоимости аренды по-прежнему находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,9% до 12 788 гривен.
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Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 9,9% до 12 067 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 9,2% до 8 338 грн. Город остается на третьем месте по стоимости.
Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Запорожской (3 315 гривен) областях.
Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены
Напомним, средняя плата за месяц аренды 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% до 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные аналитиков iOS приложения для аренды квартир bird, арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен. Медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн, на 2-комнатную на 19% (19 100 грн) и на 3-комнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом;
  • в стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине заложен курс доллара 40−42 грн/долл. Это значительно выше нынешнего курса (37−39 грн/долл.), то есть девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка. Таким образом повышение цен на квартиры уже произошло, и в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.
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По материалам:
РБК-Україна
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