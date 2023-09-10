Стоимость аренды квартир в Украине по областям (инфографика) — Finance.ua
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Стоимость аренды квартир в Украине по областям (инфографика)

Личные финансы
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Стоимость аренды квартир в Украине по областям (инфографика)
Стоимость аренды квартир в Украине по областям (инфографика)
Аналитический центр украинского маркетплейса Dim.ria представил отчет о состоянии рынка недвижимости в августе 2023 года.
Предложение аренды жилья к августу прошлого года имеет более низкие показатели. В Киеве и Киевской области объемы объявлений упали на 50% и на 61%.
Однако по сравнению с июлем 2023 г. количество предложений увеличилось в Сумской и Харьковской областях.

Цены

По состоянию на конец августа 2023 года цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 20 438 грн. По сравнению с июлем цена выросла на 18%, а с прошлого года — на 42%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Анализируя запад Украины, цена аренды упала в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.
Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7 698 грн в Деснянском районе, а самая высокая — 32 803 грн в Печерском районе.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

  • арендная плата за квартиры растет по всей Европе. На дефицит свободного жилья и спрос повлияла трудовая миграция и наплыв беженцев из Украины;
  • до полномасштабного вторжения россии аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время Большой войны ситуация на рынке аренды изменилась. Самая дорогая в Украине аренда жилья, по данным портала недвижимости ЛУН, в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 400 грн;
  • статистика показывает, что украинцы больше интересуются арендой квартир, чем комнат. Количество запросов по поиску однокомнатных квартир в Киеве в 4,5 раза превышает аналогичные запросы по аренде комнат.
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По материалам:
Finance.ua
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