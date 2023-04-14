Аренда квартир с начала года подорожала на 6%: где в Украине самое дорогое жилье — Finance.ua

Аренда квартир с начала года подорожала на 6%: где в Украине самое дорогое жилье Сегодня 08:01 — Недвижимость

Аренда квартир с начала года подорожала на 6%: где в Украине самое дорогое жилье

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2023 года составила 6032 грн. С начала года цена выросла на 5,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 50,7% — до 13 123 гривен.

Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 3,2% до 11 329 гривен.

В Киеве аренда подешевела еще на 3,3% до 7384 гривен. Город остается на третьем месте по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Запорожской (2 769 гривен) и Сумской (2 687 гривен) областях.

Таблица: РБК-Украина

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10% до 4294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.

Справка Finance.ua:

количество людей, желающих арендовать квартиру, полностью восстановилось с начала войны и даже более, сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня;

в столице снимать квартиру стало дешевле. За последний месяц цена снизилась со средних 12 025 грн до 11 500 грн.

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