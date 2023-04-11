Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика) Сегодня 09:03 — Недвижимость

Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика)

Сравнивая март и февраль 2023 года, количество предложений по продаже вторичного жилья возросло почти по всей Украине. В столице новых предложений появилось на 93,4% больше.

Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria

Если рассматривать март 2023 года и февраль 2022 года, то фиксируется спад предложений, но есть и рост. К примеру, в Киевской области сравнивая прошлый год и сейчас — на 212% больше предложений вторичного жилья.

Инфографика: Dim.Ria

Цены

Анализируя март 2023 года и февраль 2023 года, почти по всей Украине фиксируется небольшой рост цены на вторичное жилье.

Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 85 755 долларов США, по сравнению с февралем 2022 года — стоимость выросла на 7,2%.

В Киевской области средняя цена однокомнатной квартиры — 41 684 долларов США, и она, наоборот, упала — на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Инфографика: Dim.Ria

Самые высокие средние цены на однокомнатные квартиры также во Львовской области — 57 671 долл., Закарпатской — 45 960 долл., и Одесской — 45 714 тыс.

Самые низкие средние цены на однокомнатные квартиры в Сумской области — 21 855 долл., Запорожской — 22 592 долл., и Кировоградской — 23 003 долл.

Инфографика: Dim.Ria

Ранее сообщалось , что за год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева выросла с 46 700 грн до 49 880 грн, в среднем на 3 180 грн.

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