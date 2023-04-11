Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика)

Недвижимость
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Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика)
Средние цены на «вторичке» в Украине (инфографика)
Сравнивая март и февраль 2023 года, количество предложений по продаже вторичного жилья возросло почти по всей Украине. В столице новых предложений появилось на 93,4% больше.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria.
Если рассматривать март 2023 года и февраль 2022 года, то фиксируется спад предложений, но есть и рост. К примеру, в Киевской области сравнивая прошлый год и сейчас — на 212% больше предложений вторичного жилья.
Инфографика: Dim.Ria
Инфографика: Dim.Ria

Цены

Анализируя март 2023 года и февраль 2023 года, почти по всей Украине фиксируется небольшой рост цены на вторичное жилье.
Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 85 755 долларов США, по сравнению с февралем 2022 года — стоимость выросла на 7,2%.
В Киевской области средняя цена однокомнатной квартиры — 41 684 долларов США, и она, наоборот, упала — на 2,6% по сравнению с прошлым годом.
Инфографика: Dim.Ria
Инфографика: Dim.Ria
Самые высокие средние цены на однокомнатные квартиры также во Львовской области — 57 671 долл., Закарпатской — 45 960 долл., и Одесской — 45 714 тыс.
Самые низкие средние цены на однокомнатные квартиры в Сумской области — 21 855 долл., Запорожской — 22 592 долл., и Кировоградской — 23 003 долл.
Инфографика: Dim.Ria
Инфографика: Dim.Ria
Ранее сообщалось, что за год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева выросла с 46 700 грн до 49 880 грн, в среднем на 3 180 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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