Apple выпустила AirPods Max 2, которые переводят языки в реальном времени

Apple обновила флагманские наушники, Фото: Apple

Apple представила второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max 2. И хотя цена остается достаточно ощутимой ($549), список новых функций дает понять: на этот раз Apple действительно поработала над начинкой, а не только изменила цвета.

Об этом пишет Тheverge.

Чип H2 и перевод прямо в ушах

Сердце новых наушников — чип Apple H2, тот самый, что уже стоит в AirPods Pro 2. Он отвечает за обработку звука и за то, что Apple позиционирует как главную фишку новинки — ШИ-перевод в реальном времени.

Принцип прост: система слушает речь и переводит ее на выбранный пользователем язык прямо во время разговора. Без задержки, без отдельного приложения, без того, чтобы тянуться к телефону. Для тех, кто часто общается с иностранцами — будь то на работе или в путешествиях — это может оказаться действительно полезным.

Наушники AirPods Max 2 переводят языки в реальном времени, Фото: Apple

Шумоподавление, которое стало серьезнее

Активное шумоподавление в AirPods Max 2 работает в 1,5 раза эффективнее, чем у предшественника — по крайней мере, так утверждает Apple. При этом наушники получили несколько новых аудиофункций.

Conversation Awareness автоматически снижает громкость, когда кто-то рядом начинает говорить с вами — чтобы не приходилось снимать наушники и переспрашивать. Voice Isolation усиливает пользовательский голос во время звонков и убирает фоновый шум.

Отдельная функция подавляет резкие громкие звуки вокруг — полезно в городской среде или во время поездок в метро.

Режим прозрачности (Transparency mode), позволяющий слышать окружающий мир не снимая наушников, теперь, по словам Apple, звучит «естественнее». Что именно изменилось — станет понятно только в реальном использовании.

Активное шумоподавление в AirPods Max 2 работает в 1,5 раза эффективнее, чем у предшественника, Фото: Apple

Жесты, камера и Siri, читающая кивки

Пожалуй, самая необычная из новых функций — взаимодействие с Siri через движения головы. Теперь можно кивнуть, чтобы согласиться с предложением помощника, или покачать головой, чтобы отказаться. Без слов и без нажатий.

Еще одна деталь: нажатием цифровой коронки можно дистанционно сделать фото или начать запись видео с iPhone. Мелочь — но удобна, если телефон лежит на штативе или просто не в руке.

Персонализированная громкость анализирует пользовательские привычки и со временем автоматически подстраивает уровень звука. Функция не нова для экосистемы Apple, но теперь доступна и в Max.

Звук без сжатия — наконец

AirPods Max 2 поддерживают lossless-аудио в качестве 24 бит/48 кГц при подключении через USB-C кабель. Для тех, кому важен звук без сжатия — это существенно.

Примечательно, что аналогичную функцию Apple в свое время добавила и в первое поколение Max, но лишь спустя несколько лет после выхода. На этот раз она сразу.

Время автономной работы осталось прежним: до 20 часов воспроизведения на одном заряде.

Цена, цвета и даты

AirPods Max 2 доступны в пяти цветах: синий, черный, фиолетовый, бежевый и оранжевый. Предзаказ открывается 25 марта, фактические продажи — в начале апреля.

Цена: $549, как раньше.

Цвет наушников AirPods Max 2, Фото: Apple

