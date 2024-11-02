Apple тестирует технологию мониторинга уровня сахара в крови — Finance.ua

Apple тестирует технологию мониторинга уровня сахара в крови
Компания Apple проводила тестирование программы Blood Sugar для мониторинга уровня сахара в крови с использованием неинвазивного метода. Это новый продукт для борьбы с опасностью диабета.
Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.
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С начала 2024 года Apple секретно проводила тестирование нового приложения на избранных сотрудниках.
Как тестировали программу
В планах компании нет выпуска отдельной программы, однако она может со временем интегрировать технологию в будущие продукты здоровья, включая неинвазивный трекер уровня глюкозы, который она разрабатывает более десяти лет.
Для участия в программе выбрали сотрудников с подтвержденным состоянием преддиабета. Другими словами, сейчас они не болеют диабетом, но могут иметь риск развития диабета 2 типа.
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В рамках тестирования они активно отслеживали уровень сахара в крови с помощью различных устройств, доступных на рынке, а затем регистрировали изменения уровня глюкозы в ответ на употребление пищи.
Воздействие продуктов на уровень сахара
Идея программы состоит в том, чтобы показать потребителям, как определенные продукты могут влиять на уровень сахара в крови, чтобы вдохновить на изменение пищевых привычек, которые могли бы предотвратить диабет.
К примеру, если юзеры регистрировали, что они ели пасту на обед и что уровень сахара у них резко повысился, им могли сказать перестать есть пасту либо перейти на белок.
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Тестирование программы приостановлено, потому что Apple сосредоточилась на других продуктах для здоровья.
Марк Гурман считает контроль уровня сахара в крови и пищевые дневники двумя важными направлениями, которые Apple будет развивать в дальнейшем.
Также аналитик напоминает, что сейчас у Apple Health нет функции ежедневной записи продуктов, которая имеется у большинства конкурентов.
Тестирование, которое проводила компания, напрямую не связано с проектом безинъекционного мониторинга уровня сахара в крови.
Неинвазивная проверка является одной из самых амбициозных инициатив Apple в области здравоохранения.
Идея состоит в том, чтобы анализировать кровь человека без проколов кожи — это потенциально новаторский прогресс в борьбе с диабетом.
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