Apple Intelligence появится в ЕС в апреле 2025 года — Finance.ua

Apple Intelligence появится в ЕС в апреле 2025 года Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Apple Intelligence появится в ЕС в апреле 2025 года

Компания Apple не будет спешить с расширением географии своего ШИ-сервиса. После запуска в США Apple Intelligence сначала дебютируют в декабре в других англоязычных странах, а в странах ЕС он появится только следующей весной.

Сервис будет поддерживать локальные языки стран и предложит почти полный набор функций, улучшенную Siri и интеграцию с ChatGPT.

Apple официально объявила, что ее сервис Apple Intelligence станет доступен пользователям в Европейском союзе с апреля 2025 года, сообщает издание TechCrunch. Ранее предполагалось, что технические правила ЕС, а именно закон «О цифровых рынках» Европейского союза (DMA), ограничат запуск технологии в регионе.

«Этой весной функции Apple Intelligence начнут разворачиваться для пользователей iPhone и iPad в ЕС. Среди них будут Writing Tools, Genmoji, обновленная Siri с улучшенным пониманием языка, интеграция с ChatGPT и многое другое», — заявляется в прессрелизе компании.

Теперь, с выходом iOS 18.1, Apple начала постепенно внедрять функции искусственного интеллекта для последних моделей iPhone, iPad и Mac. Когда Apple Intelligence впервые был представлен на конференции разработчиков WWDC в июне, компания предупреждала, что функции будут внедряться медленно и на первом этапе будут доступны только на американском английском языке. Это все еще остается актуальным, и для использования сервиса пользовательские устройства должны быть настроены именно на этот язык. Если же Apple ID привязан к европейскому адресу, доступ к сервису на iPhone сейчас невозможен.

При этом владельцы Mac в Европе уже могут опробовать некоторые функции Apple Intelligence. Если у пользователя есть Mac с чипом M 1 или новее, достаточно сменить язык системы на американский вариант английского языка, чтобы активировать сервис. Вероятно, эта возможность связана с тем, что Apple признана среди других крупных платформ основным посредником между бизнес-пользователями и потребителями в рамках DMA, но только в отношении устройств iOS, iPadOS, App Store и Safari. macOS под действие этих правил не попадает.

Apple также подтвердила, что в ближайшее время планирует расширить языковую поддержку. Уже в декабре 2024 года будет добавлена ​​локализованная английская версия для Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африки и Великобритании, а в течение 2025 года сервис станет доступным еще на двенадцати языках, включая французский, немецкий, итальянский, портский.

Единственной функцией, которая, по предварительным данным, не будет доступна в ЕС, окажется «Сводка сообщений». Более подробных комментариев по этому поводу Applе пока не дала.

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