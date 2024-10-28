Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году

Технологии&Авто
43
Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году
Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над новым «дешевым» iPad 11 поколения, который, вероятно, будет выпущен весной 2025 года.
Модель будет иметь тот же дизайн, что и текущая версия, но получит «прирост скорости». Стоимость нынешнего «бюджетника» в линейке iPad стартует от $350 — предполагают, что новый получит ту же цену.
В последние месяцы Apple работала над обновлением всей линейки iPad, стартовав с выпуска нового iPad Pro с M4, iPad Air с 12,9-дюймовым экраном и недавно выпущенного iPad mini с поддержкой Apple Pencil. Новичок в линейке mini практически не получил обновлений по сравнению с предшественником, за исключением чипа Apple A17 Pro, который позволит планшету поддерживать опции Apple Intelligence.
Читайте также
Кроме «бюджетника» Apple готовит новый iPad Pro с чипом M5 — по данным Гурмана, его могут выпустить в конце 2025 или начале 2026-го.
Что касается остальных устройств, то в начале 2025 года ожидаем новые iPhone SE и Apple Watch, тогда как, вероятно, уже сегодня компания покажет новые Mac — 24-дюймовый iMac с M4 начального уровня, две версии обновленного Mac mini (с базовым чипом и M4 Pro), а также новый 16-дюймовый MacBook Pro M4.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.