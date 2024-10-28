Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году — Finance.ua

Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Apple расширит линейку iPad новым «бюджетником» в 2025 году

По данным Марка Гурмана из Bloomberg , Apple работает над новым «дешевым» iPad 11 поколения, который, вероятно, будет выпущен весной 2025 года.

Модель будет иметь тот же дизайн, что и текущая версия, но получит «прирост скорости». Стоимость нынешнего «бюджетника» в линейке iPad стартует от $350 — предполагают, что новый получит ту же цену.

В последние месяцы Apple работала над обновлением всей линейки iPad, стартовав с выпуска нового iPad Pro с M 4 , iPad Air с 12,9-дюймовым экраном и недавно выпущенного iPad mini с поддержкой Apple Pencil. Новичок в линейке mini практически не получил обновлений по сравнению с предшественником, за исключением чипа Apple A17 Pro, который позволит планшету поддерживать опции Apple Intelligence.

Читайте также Apple может прекратить производство Vision Pro до конца 2024 года — продажи не оправдали ожиданий

Кроме «бюджетника» Apple готовит новый iPad Pro с чипом M 5 — по данным Гурмана, его могут выпустить в конце 2025 или начале 2026-го.

Что касается остальных устройств, то в начале 2025 года ожидаем новые iPhone SE и Apple Watch, тогда как, вероятно, уже сегодня компания покажет новые Mac — 24-дюймовый iMac с M 4 начального уровня, две версии обновленного Mac mini (с базовым чипом и M 4 Pro), а также новый 16-дюймовый MacBook Pro M 4 .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.