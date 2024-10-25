Apple может прекратить производство Vision Pro до конца 2024 года — продажи не оправдали ожиданий — Finance.ua
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Apple может прекратить производство Vision Pro до конца 2024 года — продажи не оправдали ожиданий

Технологии&Авто
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Apple может прекратить производство Vision Pro до конца 2024 года — продажи не оправдали ожиданий
Apple может прекратить производство Vision Pro до конца 2024 года — продажи не оправдали ожиданий
Компания Apple может полностью прекратить производство гарнитуры смешанной реальности Vision Pro до конца 2024 года из-за низкого спроса на устройство.
По данным издания The Information, компания уже существенно сократила производство компонентов для Vision Pro в начале лета. Сейчас на складах Apple хранится достаточное количество устройств для удовлетворения спроса в следующем году.
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Поставщики изготовили комплектующие для 500 000−600 000 гарнитур. Некоторые заводы остановили производство деталей еще в мае из-за пессимистических прогнозов продаж от Apple. В складских помещениях по-прежнему хранятся десятки тысяч неиспользованных компонентов.
Китайская компания Luxshare, собирающая Vision Pro, получила от Apple уведомление о возможном сворачивании производства в ноябре. Сейчас предприятие выпускает почти тысячу устройств в день, что вдвое меньше пиковых показателей.
Apple также приостановила разработку второго поколения Vision Pro по меньшей мере на год. Компания сосредоточилась на создании бюджетной версии гарнитуры. Производители планируют выпустить 4 миллиона таких устройств за весь жизненный цикл продукта. Интересно, что Apple снизила план производства вдвое по сравнению с оригинальной Vision Pro, что указывает на еще более низкие ожидания от продаж бюджетной модели.
Несмотря на остановку работы Vision Pro второго поколения, компания может выпустить промежуточное обновление с минимальными изменениями дизайна и новым процессором. Это позволит использовать избыточные компоненты из цепи поставок.
По материалам:
ITC.ua
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