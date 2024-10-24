Apple работает над новыми Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и Magic Keyboard — Finance.ua

Apple работает над новыми Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и Magic Keyboard Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Apple работает над новыми Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и Magic Keyboard

Apple может вскоре выпустить новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad, согласно коду, найденному в версии iOS 18.1 кандидатов на релиз от сотрудника MacRumors Аарона Перриса.

Есть ссылки на новую Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и несколько Magic Keyboards, которые включат версии с Touch ID и цифровыми клавиатурами, а также модели без них.

Хотя в iOS 18.1 нет информации о том, чего ожидать от этих устройств, мы ожидаем, что они будут обновлены портами USB-C. Apple обновляет все свои устройства, чтобы заменить Lightning на USB-C, и все эти аксессуары используют Lightning для зарядки. Apple также может изменить расположение порта на Magic Mouse, поскольку порт Lightning, расположенный на нижней части устройства, уже давно является объектом насмешек.

Вероятно, мы увидим, как Apple представит новые Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard вместе с новыми моделями Mac на базе M 4 . Слухи свидетельствуют, что Apple планирует выпустить версии M 4 для MacBook Pro, Mac mini и iMac в конце октября.

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