Apple представила мини-ПК Mac mini — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple представила мини-ПК Mac mini

Технологии&Авто
27
Новинка является прямым преемником прошлогоднего Mac mini из M2. Она имеет обновленный ультракомпактный дизайн, напоминающий Mac Studio, но с гораздо меньшими размерами — всего 12.7 см (5 дюймов) с каждой стороны. Высота составляет 5 см, а весит устройство 670 г с чипом M4 и 730 г с чипом M4 Pro.
На передней панели Mac mini находятся два порта USB-C и разъем для наушников, а сзади расположены три порта Thunderbolt (Thunderbolt 4 в версии с M4, Thunderbolt 5 в версии с M4 Pro), один HDMI, один порт Gigabit Ethernet (с возможностью апгрейда до 10 Гбит/с) и разъемом для подключения питания. Также устройство поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Apple представила мини-ПК Mac mini
Чип M4 Pro представлен в двух конфигурациях: базовая с 12-ядерным CPU и 16-ядерным GPU, более продвинутая с 14-ядерным CPU и 20-ядерным GPU (обновление за $200). Стандартный чип M4 предлагает 10 ядер CPU и 10 ядер GPU.
Apple представила мини-ПК Mac mini
Максимальная конфигурация Mac mini включает в себя до 64 ГБ объединенной оперативной памяти и до 8 ТБ флэш-памяти для версии с M4 Pro. Устройство поставляется с операционной системой macOS Sequoia и поддержкой Apple Intelligence.
Apple представила мини-ПК Mac mini
Стоимость нового Mac mini на базе M4 начинается от $599 за версию с 16/256 ГБ памяти. Mac mini с процессором M4 Pro стартует от $1399 за вариант с 24/512 ГБ памяти. Поставки начнутся 8 ноября.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.