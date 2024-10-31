Apple представила мини-ПК Mac mini — Finance.ua

Apple представила мини-ПК Mac mini Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Новинка является прямым преемником прошлогоднего Mac mini из M 2 . Она имеет обновленный ультракомпактный дизайн, напоминающий Mac Studio, но с гораздо меньшими размерами — всего 12.7 см (5 дюймов) с каждой стороны. Высота составляет 5 см, а весит устройство 670 г с чипом M 4 и 730 г с чипом M 4 Pro.

На передней панели Mac mini находятся два порта USB-C и разъем для наушников, а сзади расположены три порта Thunderbolt (Thunderbolt 4 в версии с M 4 , Thunderbolt 5 в версии с M 4 Pro), один HDMI, один порт Gigabit Ethernet (с возможностью апгрейда до 10 Гбит/с) и разъемом для подключения питания. Также устройство поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Чип M 4 Pro представлен в двух конфигурациях: базовая с 12-ядерным CPU и 16-ядерным GPU, более продвинутая с 14-ядерным CPU и 20-ядерным GPU (обновление за $200). Стандартный чип M 4 предлагает 10 ядер CPU и 10 ядер GPU.

Максимальная конфигурация Mac mini включает в себя до 64 ГБ объединенной оперативной памяти и до 8 ТБ флэш-памяти для версии с M 4 Pro. Устройство поставляется с операционной системой macOS Sequoia и поддержкой Apple Intelligence.

Стоимость нового Mac mini на базе M 4 начинается от $599 за версию с 16/256 ГБ памяти. Mac mini с процессором M 4 Pro стартует от $1399 за вариант с 24/512 ГБ памяти. Поставки начнутся 8 ноября.

iLenta По материалам:

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