Apple разрабатывает новый продукт — настольного робота с дисплеем Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает новый продукт — настольного робота с дисплеем

Компания Apple Inc. приступила к разработке дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность, пишет Bloomberg . Устройство должно стать альтернативой товарам для дома от Amazon и Meta.

Развитие робототехники — одно из немногих направлений, которое Apple использует для создания новых источников дохода.

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Компания имеет команду из нескольких сотен людей, работающих над устройством, которое использует тонкую роботизированную руку для перемещения большого экрана, говорят источники.

Продукт, имеющий функцию наклона дисплея вверх и вниз и вращения на 360 градусов, должен стать заменой для домашних продуктов, таких как Echo Show 10 от Amazon.com Inc. и снят с производства Portal от Meta Platforms Inc.

Устройство рассматривается как центр управления умным домом, устройство видеоконференций и дистанционно управляемый инструмент домашней безопасности, сообщили источники. Проект под кодовым названием J595 был одобрен исполнительной командой Apple в 2022 году, но в последние месяцы стал официально набирать обороты, сказали они.

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Команда промышленного дизайна Apple уже много лет изучает концепции настольных роботов, но внутри компании, включая отдел разработки программного обеспечения и маркетинговые команды, не было единого мнения о том, следует ли двигаться дальше. Apple теперь решила отдать приоритет разработке устройства и планирует дебютировать уже в 2026 или 2027 году. Компания рассчитывает снизить цену примерно до $1000.

В знак поддержки Apple передала проект в ответственность Кевину Линчу, опытному руководителю. Он занимает должность вице-президента по технологиям и занимался беспилотным автомобилем, а до недавнего времени занимался умными часами и инженерным программным обеспечением Apple для здравоохранения. Линч подчиняется Джону Джаннандреу, главе отдела искусственного интеллекта Apple.

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Идея состоит в том, чтобы настольный продукт в первую очередь управлялся с помощью цифрового помощника Siri и будущих функций Apple Intelligence. Устройство могло бы реагировать на команды, такие как «посмотри на меня», меняя положение экрана, чтобы сфокусироваться на человеке, произносящем слова, например, во время видеовызова. Он также мог бы понимать разные голоса и соответствующим образом настраивать фокус. Текущие модели, находящиеся на стадии тестирования, работают под управлением версии операционной системы iPad.

Пока что у компании есть сомнения, понравится ли устройство потребителям и действительно ли компании нужен еще один планшетовидный продукт.

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