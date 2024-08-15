Apple работает над тонким iPhone 17 Air — Bloomberg 15.08.2024, 01:00 — Технологии&Авто

Apple работает над тонким iPhone 17 Air — Bloomberg

В то время как до выхода iPhone 16 остаются считанные недели, Apple уже планирует выпуск нового iPhone в 2025 году.

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, эта модель, вероятно, будет называться iPhone 17 Air и заменит линейку Plus, которая не смогла завоевать популярность.

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iPhone 17 Air, вероятно, будет позиционироваться между стандартным iPhone 17 и более дорогим iPhone 17 Pro. Ожидается, что новинка станет заметно тоньше, чем обычные модели iPhone, подобно тому, как MacBook Air отличается от MacBook Pro легкостью и тонкостью.

Как отмечает издание TechSpot, ссылаясь на Гурмана, Apple планирует пересмотреть свою маркетинговую стратегию, чтобы привлечь внимание к новому iPhone. Устройство будет ориентировано на пользователей, которые ищут более стильное решение, чем стандартный iPhone, но не нуждаются в дополнительной производительности, большем экране или камере уровня Pro.

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Ожидается, что iPhone 17 Air, наряду с iPhone SE четвертого поколения, который должен выйти в начале 2025 года, поможет Apple расширить рынок и добиться значительного роста.

Компания надеется, что модель Air окажется успешнее, чем не оправдавшие ожиданий iPhone 12/13 mini и iPhone 14/15 Plus. В долгосрочной перспективе Apple планирует объединить мощность Pro-моделей с компактным дизайном, хотя вряд ли это произойдет до 2027 года.

Также рассматривается возможность выпуска iPhone «Ultra» в качестве флагманской модели, аналогично Apple Watch Ultra.

borgexpert По материалам:

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