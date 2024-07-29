iPhone 18 Pro в 2026 году получит до 2 ТБ памяти — Finance.ua

iPhone 18 Pro в 2026 году получит до 2 ТБ памяти 29.07.2024, 01:39 — Фондовый рынок

С приближением презентации iPhone 16, которая состоится примерно через шесть недель, обсуждения по поводу следующего поколения iPhone 17 становятся все более интенсивными. В частности, модель iPhone 17 Slim будет иметь самую высокую стартовую цену среди всех iPhone. Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что дизайн телефона должен убедить потребителей, поскольку слухи о его характеристиках не особенно впечатляющие.

По новому отчету Apple планирует внедрить технологию Quad-Level-Cell (QLC) Universal Flash Storage, которая позволит моделям iPhone 18 Pro иметь до 2 ТБ памяти. iPhone используют чипы Triple-Level-Cell (TLC), но новый QLC-накопитель на 33% плотнее, что обеспечивает большую емкость без увеличения размеров.

Китайские производители планируют перейти на QLC с четвертого квартала этого года. Однако Apple не намерена использовать эту технологию в iPhone 16, оставив ее для будущих моделей.

itechua По материалам:

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