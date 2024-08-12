Apple выводит из продаж одно из своих устройств — Finance.ua

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Apple выводит из продаж одно из своих устройств

Технологии&Авто
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Apple выводит из продаж одно из своих устройств
Apple выводит из продаж одно из своих устройств
Компания Apple решила прекратить продажи одного из своих устройств — USB Super Drive.
Об этом сообщает 9TO5Mac.
USB Super Drive от Apple — это специальный аксессуар для компьютеров компании, устройство для чтения CD и DVD-дисков. Анонсирован он вместе с первым MacBook Air в 2008 году. Super Drive подключался к Mac через USB и позволял просматривать компакт-диски и DVD-диски.
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Спустя 15 лет продаж Apple решил вывести это устройство с рынка. Купить его в официальном AppStore у США больше невозможно. Не продают товар и онлайн, на сайте указано, что продукт был распродан.
USB Super Drive может оставаться в магазинах в других странах. К примеру, в Великобритании и Бразилии пользователи до сих пор имеют возможность купить устройство.
Однако его наличие в магазинах — это вопрос времени, и, вероятно, в ближайшее время он исчезнет из всех магазинов Apple в мире.
По материалам:
Speka
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