Apple объявила о рекордных доходах — Finance.ua

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Apple объявила о рекордных доходах

Фондовый рынок
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Apple объявила о рекордных доходах
Apple объявила о рекордных доходах
В этом квартале Apple представила обновленные iPad, и доход от продаж планшетов увеличился на 24% до 7,16 миллиарда долларов США. В то же время общие продажи iPhone и доходы компании в Китае снизились. Выручка в Китае упала до 14,7 миллиарда долларов, что на 6,3 процента меньше, чем год назад.
Об этом пишет Ars Technica.
Доходы от различных сервисов (Apple TV+, Apple Music и др.) выросли на 14%. Другие категории продуктов (включая AirPods и Apple Watch) показали падение на 2% до 8,1 миллиарда долларов в течение квартала.
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Mac, продажи которого выросли на 2%, принес почти 7 миллиардов долларов.
В то же время компания отметила, что очень большой процент покупателей как Apple Watch, так и iPad в этом квартале были владельцами этих категорий устройств впервые.
О продажах гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro не сообщалось.
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Apple убеждена, что представленный в этом году искусственный интеллект собственной разработки компании Apple Intelligence поможет увеличить продажи ее самых новых и дорогих iPhone, поскольку новый набор функций будет работать только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
По материалам:
НВ
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