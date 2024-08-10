Apple объявила о рекордных доходах — Finance.ua

Apple объявила о рекордных доходах Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Apple объявила о рекордных доходах

В этом квартале Apple представила обновленные iPad, и доход от продаж планшетов увеличился на 24% до 7,16 миллиарда долларов США. В то же время общие продажи iPhone и доходы компании в Китае снизились. Выручка в Китае упала до 14,7 миллиарда долларов, что на 6,3 процента меньше, чем год назад.

Об этом пишет Ars Technica.

Доходы от различных сервисов (Apple TV+, Apple Music и др.) выросли на 14%. Другие категории продуктов (включая AirPods и Apple Watch) показали падение на 2% до 8,1 миллиарда долларов в течение квартала.

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Mac, продажи которого выросли на 2%, принес почти 7 миллиардов долларов.

В то же время компания отметила, что очень большой процент покупателей как Apple Watch, так и iPad в этом квартале были владельцами этих категорий устройств впервые.

О продажах гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro не сообщалось.

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Apple убеждена, что представленный в этом году искусственный интеллект собственной разработки компании Apple Intelligence поможет увеличить продажи ее самых новых и дорогих iPhone, поскольку новый набор функций будет работать только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

НВ По материалам:

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