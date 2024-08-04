Apple откладывает запуск функций искусственного интеллекта на iPhone — Finance.ua

Apple откладывает запуск функций искусственного интеллекта на iPhone Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Apple откладывает запуск функций искусственного интеллекта на iPhone

Apple откладывает запуск новых функций на базе искусственного интеллекта, которые ранее планировали включить в обновление операционных систем iOS 18.

Об этом сообщает Bloomberg News.

Вместо этого, новые возможности появятся у пользователей только в октябре этого года.

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Ожидается, что это даст компании больше времени для устранения ошибок.

Технологический гигант отстает от таких конкурентов, как Microsoft и владелец Google Alphabet в области искусственного интеллекта, и поэтому его акции в этом году отставали от конкурентов. Поэтому компания делает ставку на Apple Intelligence.

Производитель iPhone планирует начать развертывание Apple Intelligence для клиентов в рамках обновлений программного обеспечения, которые выйдут к октябрю.

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Это означает, что функции ИИ появятся через несколько недель после первых релизов iOS 18 и iPadOS 18, запланированных на сентябрь.

Компания планирует впервые сделать Apple Intelligence доступным разработчикам программного обеспечения для раннего тестирования уже на этой неделе через бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1, добавили источники.

План выпуска Apple Intelligence предусматривает возможность того, что первые модели iPhone 16, отправленные потребителям в этом году, будут лишены новых функций ИИ и потребуют обновления программного обеспечения через несколько недель.

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Стратегия нетипична для Apple, поскольку компания обычно не выпускает предыдущих версий последующих обновлений до того момента, когда начальная версия нового поколения программного обеспечения будет выпущена публично.

Чтобы обеспечить плавный запуск ИИ, на который делается большая ставка, Apple нужна поддержка разработчиков, чтобы устранить проблемы и протестировать функции в более широком масштабе.

Опасения по поводу стабильности функций Apple Intelligence, в частности, привели к тому, что компания разделила функции по начальному запуску iOS 18 и iPadOS 18.

Компания планирует развернуть полный набор функций Apple Intelligence с помощью нескольких обновлений iOS 18 в конце 2024 года и первой половине 2025 года.

Компания считает, что новые функции могут помочь продать новый iPhone в этом году.

Помимо iPhone и iPad, Apple Intelligence выйдет на компьютеры Mac с собственными чипами Apple в составе macOS Sequoia.

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