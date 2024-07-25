iPhone-раскладушка: когда Apple планирует выпустить смартфон и каким он будет — Finance.ua

iPhone-раскладушка: когда Apple планирует выпустить смартфон и каким он будет Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Компания Apple готовит к выпуску раскладной смартфон iPhone. У него будет дизайн, похожий на серию Galaxy Flip от Samsung. Слухи о разработке складного iPhone ходят уже давно, и весной этого года появились первые инсайды о планах компании.

Планы о выпуске такого iPhone подтверждает The Information. По данным издания, смартфон может появиться на рынке уже в 2026 году.

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Компания Apple контактирует с поставщиками в Азии для получения компонентов для складного устройства. Несмотря на длительные слухи, издание пишет, что Apple наконец-то достигла значительного прогресса в проекте. Складной iPhone разрабатывается под кодовым названием V68.

Одной из главных проблем, с которой сталкивается Apple, является устранение видимой складки, которая обычно появляется там, где сгибается экран. Устранение этой проблемы имеет решающее значение для соответствия стандартам качества Apple. Есть вероятность, что Apple может решить не выпускать складной iPhone, если он не будет соответствовать этим стандартам.

Кроме того, по данным DigiTimes и южнокорейских СМИ Hankooki и ET News, Apple с 2024 года проводит исследования и разработку складного смартфона. Ожидается, что модель будет иметь габариты, подобные имеющимся iPhone. Apple также получает патенты, связанные со складными продуктами.

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В 2024 году Apple официально начала процесс исследований и разработок (R&D) и подписала контракт на поставку панелей с Samsung Display (SDC). Учитывая типичный для Apple двухлетний цикл разработки новых продуктов, запуск складного iPhone в 2026 году выглядит вполне реальным.

Каким будет Айфон-раскладушка

По данным СМИ, процесс разработки такого смартфона начался еще в 2018 году, и сегодня компания имеет по крайней мере два прототипа складных телефонов. Команда дизайнеров стремится создать устройство, которое будет вдвое тоньше текущих моделей смартфонов, чтобы в сложенном виде оно оставалось компактным. Также исследуется возможность добавления дополнительных внешних экранов.

Однако реализация этих амбициозных целей сталкивается с практическими сложностями, особенно в отношении батарей и дисплеев. Инсайдеры сообщали, что в лабораториях Apple в Купертино уже существуют прототипы складных iPhone.

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