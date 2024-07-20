Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5% благодаря спросу на Samsung и Apple — Finance.ua

Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5% благодаря спросу на Samsung и Apple Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5% благодаря спросу на Samsung и Apple

Мировые поставки смартфонов выросли на 6,5% во втором квартале 2024 года до 285,4 млн единиц благодаря Samsung Electronics и Apple.

Об этом сообщает пресс-служба International Data Corporation (IDC).

Мировые поставки растут четвертый квартал подряд и достигли 285,4 миллиона единиц, поскольку производители смартфонов обращаются к искусственному интеллекту, чтобы привлечь потребителей и захватить большую долю рынка.

«Хотя восстановление идет полным ходом, и все 5 ведущих компаний демонстрируют годовой прирост, мы наблюдаем растущую конкуренцию между лидерами и поляризацию ценовых диапазонов», — сказала директор по исследованиям в команде IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

По ее словам, смартфоны с Gen AI захватят 19% рынка из 234 млн поставок в этом году.

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Исследовательская компания считает, что второй квартал предшествует запуску большего количества смартфонов Gen AI во второй половине года, которые потенциально станут следующим драйвером роста после 5G.

Отмечается, что предварительные результаты рынка показывают, что Samsung заняла лидирующее положение во втором квартале с долей поставок 18,9% благодаря стратегическому фокусу на своих флагманах и сильной стратегии ИИ.

Apple завершила квартал на втором месте с долей 15,8% с улучшенными показателями в Китае и других ключевых регионах. Обе ведущие компании показали скромный рост по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что Xiaomi заняла третье место с долей 14,8%.

Економічна Правда По материалам:

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