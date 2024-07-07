Смартфоны с ИИ будут занимать 90% рынка: когда это произойдет — Finance.ua

Смартфоны с ИИ будут занимать 90% рынка: когда это произойдет 07.07.2024, 00:31 — Технологии&Авто

Смартфоны с ИИ будут занимать 90% рынка: когда это произойдет

Доля смартфонов на основе искусственного интеллекта на мировом рынке может значительно увеличиться.

Об этом заявил представитель Huawei во время конференции по поводу запуска программы 5G-A (КНР), передает Gizmochina.

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Недавно в Шанхае прошла конференция по случаю запуска глобальной пилотной коммерческой программы 5G-A. Исполнительный директор Huawei и глава комитета по управлению бизнесом в сфере ІКТ-инфраструктуры Ван Тао выступил на мероприятии с программной речью.

Топ-менеджер поделился тремя ключевыми изменениями в сочетании протокола связи 5G-A и искусственного интеллекта (ИИ) и спрогнозировал, как доля смартфонов на базе ИИ изменится в будущем.

Ван Тао считает, что в этом году на смартфоны с ИИ придется 11% мировых поставок. Он добавил, что к 2030 году этот показатель может достигнуть 90%. Из его выступления следует, что интеграция больших речевых моделей (БРМ) и основных функций ИИ станет стандартом для смартфонов в течение ближайших двух лет.

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«Скоро мы увидим огромный рост трафика от ИИ. В то же время, сети 5G-A смогут обеспечить более высокие скорости, меньше задержку и больше пропускную способность, чтобы удовлетворить сетевые требования эпохи искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

Сегодня многие флагманские смартфоны разных китайских и зарубежных производителей, таких как Huawei, OPPO, Samsung, Google и Apple, оснащены относительно легкими версиями БРМ для выполнения определенных задач, что предоставляет устройствам некоторые преимущества, например, расширенные функции, которые становятся более безопасными и которым не требуется подключение к Интернету.

Для получения продвинутых функций телефон связывается с облачным сервером, где располагаются большие БРМ.

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По мере того, как БРМ становятся более эффективными, а чипы — более функциональными, компании смогут запускать на гаджетах больше функций, что не только сделает их более привлекательными для пользователя, но и, вероятно, принесет пользу производителям за счет снижения эксплуатационных расходов на облачные серверы.

Примечательно, что Apple была последней компанией, вышедшей на рынок смартфонов с искусственным интеллектом.

Последняя версия операционной системы, iOS 18, поставляется с Apple Intelligence, которая добавляет новые интересные возможности к системным приложениям и голосовому помощнику Siri.

Фокус По материалам:

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