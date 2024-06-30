Figma объявила о масштабном редизайне с внедрением новых ИИ-инструментов — Finance.ua

Figma объявила о масштабном редизайне с внедрением новых ИИ-инструментов 30.06.2024, 01:21 — Технологии&Авто

Figma объявила о масштабном редизайне с внедрением новых ИИ-инструментов

В Figma говорят, что хотят «сосредоточить полотно меньше на нашем интерфейсе и больше на вашей работе» и сделать что-то доступное для новых пользователей, но в то же время полезное для профессионалов.

Об этом пишет The Verge.

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Это уже третий «значительный редизайн» компании с момента запуска закрытой бета-версии Figma.

Новый дизайн разворачивается в рамках ограниченной бета-версии, и пользователи могут присоединиться к списку ожидания, если они хотят его испробовать.

Кроме редизайна, главным новшеством являются новые инструменты генеративного искусственного интеллекта, которые выглядят полезным способом быстро начать работу над дизайном.

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Figma также внедряет функции искусственного интеллекта, которые могут помочь ускорить выполнение небольших задач в больших масштабах, например «улучшенный» поиск ресурсов и автоматически сгенерированный текст в дизайне вместо общего текста-заполнителя Lorem ipsum.

Компания сообщила, что бета-версия продлится до конца года. При тестировании инструменты искусственного интеллекта от Figma будут бесплатными, но, возможно, получат лимиты на использование. Figma также обещает «четкие рекомендации по ценообразованию», когда ИИ-функции будут официально запущены.

Фото: The Verge

По словам Криса Расмуссена, технического директора Figma, компания учит свои модели, чтобы они изучали шаблоны и «специфические для Figma концепции и инструменты», но не из контента пользователей.

Он говорит, что Figma также позволит администраторам контролировать, может ли Figma учиться на «пользовательском контенте», который включает «содержимое файлов, созданных в Figma или загруженных в нее пользователем, например, названия и свойства слоев, текст и изображения, комментарии и аннотации».

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