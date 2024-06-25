Gmail получит новые функции ИИ с интеграцией Gemini — Finance.ua
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Gmail получит новые функции ИИ с интеграцией Gemini

Технологии&Авто
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Gmail получит новые функции ИИ с интеграцией Gemini
Gmail получит новые функции ИИ с интеграцией Gemini
Google анонсировала новые функции искусственного интеллекта для Gmail, которые помогут пользователям лучше управлять своими электронными письмами.
Как сообщает Google, эта боковая панель сможет обобщать потоки электронной почты, составлять новые электронные письма и предоставлять проактивные подсказки, а также позволит задавать вопросы в свободной форме. Все эти возможности реализованы на основе моделей Gemini, таких как Gemini 1.5 Pro.
Gmail получит новые функции ИИ с интеграцией Gemini
Эти функции будут доступны не только в интернете, но и в мобильных приложениях Gmail, где Gemini также будет давать возможность обобщать темы. Важно отметить, что эти инструменты будут доступны только платным пользователям, таким как клиенты Google Workspace с дополнением Gemini Business или Enterprise, дополнением Gemini Education или Education Premium, а также подписчики Google One AI Premium.
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Хотя эти усовершенствования могут значительно облегчить работу с электронной почтой, Google отмечает необходимость двойной проверки важных писем перед их отправкой, поскольку ИИ иногда может создавать неточности.
Кроме обновления Gmail, Google развертывает функции Gemini на боковой панели в Документах, Таблицах, Презентациях и Диске. Это расширение является частью обещанных на I/O усовершенствований, и, по словам компании, пользователи могут ожидать еще больше новых функций ИИ для Gmail, в частности «Контекстный умный ответ».
По материалам:
Speka
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