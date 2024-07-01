YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции — Finance.ua

YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции
YouTube представил новые функции для премиум пользователей, в частности возможность пропускать скучные части видео, режим «картинка в картинке» для YouTube Shorts, разумные загрузки и интеграцию ИИ для ответов на вопросы во время просмотра.
Об этом сообщает Engadget.
Теперь, когда пользователи дважды нажимают на видео, оно перейдет к самым интересным его частям, определенным посредством сочетания искусственного интеллекта и данных о просмотрах. Эта возможность уже доступна для пользователей Android в США, а в ближайшие недели появится и для пользователей iOS.
Для пользователей Android введена новая функция «картинка в картинке» для YouTube Shorts. Она позволяет просматривать короткие видео, используя другие приложения, такие как электронная почта или социальные сети.
Премиум подписчики также получили доступ к последним экспериментальным функциям YouTube. Одной из них являются умные загрузки для шортов, которые автоматически сохраняют короткие видео на устройствах пользователей для просмотра в автономном режиме. Еще одна новая функция — интеграция искусственного интеллекта для ответов на вопросы и предложение связанного контента при просмотре видео. Пока эта функция доступна только пользователям Android в США для англоязычных видео с кнопкой «Спросить».
Кроме этого, премиум пользователи получили доступ к обновленной странице просмотра на YouTube, что облегчает поиск соответствующего контента.
YouTube Premium предлагает удаление рекламы с видео, просмотр в автономном режиме, доступ к Music Premium и другие льготы. В феврале YouTube сообщил, что достиг 100 млн премиум подписчиков. Чтобы привлечь больше пользователей к платным сервисам, платформа внедряет новые функции и борется с блокировщиками рекламы, ограничивая доступ к видео для приложений, блокирующих рекламу на мобильных устройствах.
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