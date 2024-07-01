YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции

Технологии&Авто
8
YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции
YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции
YouTube представил новые функции для премиум пользователей, в частности возможность пропускать скучные части видео, режим «картинка в картинке» для YouTube Shorts, разумные загрузки и интеграцию ИИ для ответов на вопросы во время просмотра.
Об этом сообщает Engadget.
Теперь, когда пользователи дважды нажимают на видео, оно перейдет к самым интересным его частям, определенным посредством сочетания искусственного интеллекта и данных о просмотрах. Эта возможность уже доступна для пользователей Android в США, а в ближайшие недели появится и для пользователей iOS.
YouTube Premium интегрирует ИИ и добавляет другие функции
Для пользователей Android введена новая функция «картинка в картинке» для YouTube Shorts. Она позволяет просматривать короткие видео, используя другие приложения, такие как электронная почта или социальные сети.
Премиум подписчики также получили доступ к последним экспериментальным функциям YouTube. Одной из них являются умные загрузки для шортов, которые автоматически сохраняют короткие видео на устройствах пользователей для просмотра в автономном режиме. Еще одна новая функция — интеграция искусственного интеллекта для ответов на вопросы и предложение связанного контента при просмотре видео. Пока эта функция доступна только пользователям Android в США для англоязычных видео с кнопкой «Спросить».
Читайте также
Кроме этого, премиум пользователи получили доступ к обновленной странице просмотра на YouTube, что облегчает поиск соответствующего контента.
YouTube Premium предлагает удаление рекламы с видео, просмотр в автономном режиме, доступ к Music Premium и другие льготы. В феврале YouTube сообщил, что достиг 100 млн премиум подписчиков. Чтобы привлечь больше пользователей к платным сервисам, платформа внедряет новые функции и борется с блокировщиками рекламы, ограничивая доступ к видео для приложений, блокирующих рекламу на мобильных устройствах.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.