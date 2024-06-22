YouTube тестирует функцию, которая позволяет добавлять к видео заметки — Finance.ua

YouTube тестирует функцию, которая позволяет добавлять к видео заметки Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

YouTube тестирует функцию, которая позволяет добавлять к видео заметки

YouTube запускает тестирование новой функции — заметки к видео. Они будут указывать на неточности или объяснять контекст.

Об этом пишет компания в своем блоге.

Заметки помогут пользователю понять, реальна ли песня, когда будет новая версия продукта или что ошибочно старые кадры выдают за современные реалии. Они будут выглядеть так.

Пилотная программа будет доступна на телефонах и планшетах, но сначала ее протестируют в США на английском языке. А уж в случае успеха расширят для большего круга людей.

YouTube выберет ограниченное количество людей и предложит через почту или уведомление в Creator Studio писать заметки. Выберут тех, кто отвечает критериям: имеет активный канал на YouTube, «хорошую репутацию» и соблюдает правила сообщества.

Пользователи в Штатах начнут видеть заметки уже в ближайшие недели и месяцы. Посторонние эксперты будут оценивать их пользу — это люди, которые предоставляют отзывы о результатах поиска и рекомендациях YouTube.

В дальнейшем надеются, что корреспонденты также будут оценивать заметки, чтобы тренировать систему. Под видео будут появляться заметки, которые пользователи оценят как полезные.

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