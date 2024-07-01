SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года — Finance.ua

SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

Южнокорейская компания SK Hynix до 2028 года инвестирует 74,6 миллиарда долларов в производство чипов, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта.

Об этом сообщила материнская компания SK Group после стратегического двухдневного совещания.

Кроме того, до 2026 года SK Group отдельно планирует привлечь около $58 млн инвестиций в ИИ и полупроводники, а также для финансирования доходов акционеров.

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Корпорация также намерена оптимизировать работу более 175 своих дочерних компаний.

Холдинг надеется, что после нововведений его прибыль в налогообложении в этом году достигнет около $16 млрд, и ставит целью достичь $29 млрд доходов до налогообложения до 2026 года.

УНН По материалам:

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