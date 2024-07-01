SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

Фондовый рынок
16
SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года
SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года
Южнокорейская компания SK Hynix до 2028 года инвестирует 74,6 миллиарда долларов в производство чипов, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта.
Об этом сообщила материнская компания SK Group после стратегического двухдневного совещания.
Кроме того, до 2026 года SK Group отдельно планирует привлечь около $58 млн инвестиций в ИИ и полупроводники, а также для финансирования доходов акционеров.
Читайте также
Корпорация также намерена оптимизировать работу более 175 своих дочерних компаний.
Холдинг надеется, что после нововведений его прибыль в налогообложении в этом году достигнет около $16 млрд, и ставит целью достичь $29 млрд доходов до налогообложения до 2026 года.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.