Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании — Finance.ua

Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании Сегодня 04:36 — Фондовый рынок

Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании

Oracle планирует инвестировать более $1 млрд в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании. Все из-за возросшего спроса на услуги компании в регионе.

Об этом пишет Reuters.

Основная цель инвестиций — это создание облака, которое позволит клиентам компании разгрузить свои центры обработки, перемещая нагрузки в Oracle Cloud Infrastructure.

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«Мы подтверждаем наше обязательство помогать испанским организациям любого размера и отрасли и ускорять внедрение облачных технологий для повышения эффективности бизнеса», — прокомментировал Альберт Триола, руководитель Oracle в Испании.

Такие инвестиции позволят испанским компаниям и государственным учреждениям внедрять искусственный интеллект и продолжать цифровую трансформацию.

Инвестиции в $1 млрд планируют осуществить в течение следующих 10 лет.

Speka По материалам:

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