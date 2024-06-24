Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании — Finance.ua
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Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании

Фондовый рынок
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Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании
Более $1 млрд инвестирует Oracle в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании
Oracle планирует инвестировать более $1 млрд в искусственный интеллект и облачные вычисления в Испании. Все из-за возросшего спроса на услуги компании в регионе.
Об этом пишет Reuters.
Основная цель инвестиций — это создание облака, которое позволит клиентам компании разгрузить свои центры обработки, перемещая нагрузки в Oracle Cloud Infrastructure.
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«Мы подтверждаем наше обязательство помогать испанским организациям любого размера и отрасли и ускорять внедрение облачных технологий для повышения эффективности бизнеса», — прокомментировал Альберт Триола, руководитель Oracle в Испании.
Такие инвестиции позволят испанским компаниям и государственным учреждениям внедрять искусственный интеллект и продолжать цифровую трансформацию.
Инвестиции в $1 млрд планируют осуществить в течение следующих 10 лет.
По материалам:
Speka
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