Лучшие смартфоны июня 2024 года: рейтинг — Finance.ua

Лучшие смартфоны июня 2024 года: рейтинг Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Лучшие смартфоны июня 2024 года: рейтинг

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых лучших мобильных телефонов за июнь 2024 года. В список лучших вошли флагманские устройства от Asus, Oppo, iQOO, Vivo, он опубликован на сайте компании.

Рейтинг основан на результатах тестов AnTuTu, проведённых в Китае в июне 2024 года. В него включены только устройства, которые выполнили не менее 1000 тестов в месяц.

Asus ROG Phone 8 Pro получил звание лучшего флагманского смартфона в июне 2024 года. Он набрал впечатляющий средний балл — 2 135 740. Производительность ROG Phone 8 Pro подчеркивает стремление Asus создавать мощные устройства, специально предназначенные для игр. А все благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Gen 3.

Вслед за ROG Phone 8 Pro идет Oppo Find X7 со средним баллом 2 103 557. Замыкает тройку лидеров iQOO Neo9S Pro со средним баллом 2 097 626. Оба устройства славятся своей исключительной производительностью и передовыми функциями, что делает их популярным выбором среди технически подкованных потребителей. Оба мобильных телефона используют чипы от MediaTek — Dimensity 9300 и 9300+ соответственно.

Red Magic 9 Pro+ занял четвертое место со средним результатом 2 080 236 баллов. Надежное аппаратное обеспечение и игровые функции устройства по-прежнему делают его лидером среди ценителей производительности. На следующих четырех позициях доминируют устройства Vivo и ее суббренда iQOO: Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, iQOO 12 и Vivo X100, демонстрируя сильное присутствие бренда на рынке высокопроизводительных смартфонов.

OnePlus 12, занявший девятое место, и занявший десятую позицию Oppo Find X7 Ultra завершают список лучших флагманских аппаратов. Эти устройства продолжают поддерживать репутацию собственных брендов как производителей массивных и функциональных мобильных телефонов. Оба смартфона оснащены чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Издание Gizchina отметило , что в рейтинге доминируют телефоны с процессорами от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Такие установлены на шести из десяти лучших устройств. Остальные четыре устройства оснащены SoC MediaTek Dimensity 9300 или 9300+, что свидетельствует о жесткой конкуренции между этими двумя брендами чипсетов.

Фокус По материалам:

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