Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС — Finance.ua

Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС Сегодня 21:30 — Финтех и Карты

Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС

Apple ушла от штрафов от регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька Apple Pay для других поставщиков бесплатно на 10 лет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии является злоупотреблением рыночной властью компании. По условиям соглашения потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.

Это соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, длительно конфликтующим относительно соблюдения компанией регуляторных норм.

Открытие платежной системы Apple Pay позволит сторонним разработчикам получить доступ к технологии Apple и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.

Читайте также Apple грозит штраф от ЕС в размере до 10% ее глобального годового дохода

Это новое обязательство может повлечь за собой сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.

С новым доступом такие игроки как PayPal Holdings Inc., Google Pay от Alphabet Inc. или Samsung Pay от Samsung Electronics Co. смогут лучше конкурировать и переманить больше европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple, когда они рассчитываются в магазине.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.