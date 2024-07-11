Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС — Finance.ua
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Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС

Финтех и Карты
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Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС
Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС
Apple ушла от штрафов от регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька Apple Pay для других поставщиков бесплатно на 10 лет.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии является злоупотреблением рыночной властью компании. По условиям соглашения потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.
Это соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, длительно конфликтующим относительно соблюдения компанией регуляторных норм.
Открытие платежной системы Apple Pay позволит сторонним разработчикам получить доступ к технологии Apple и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.
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Это новое обязательство может повлечь за собой сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.
С новым доступом такие игроки как PayPal Holdings Inc., Google Pay от Alphabet Inc. или Samsung Pay от Samsung Electronics Co. смогут лучше конкурировать и переманить больше европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple, когда они рассчитываются в магазине.
По материалам:
Економічна Правда
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