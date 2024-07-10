Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3,5 триллиона долларов — Finance.ua

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Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3,5 триллиона долларов

Фондовый рынок
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Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3,5 триллиона долларов
Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3,5 триллиона долларов
Во вторник акции Apple достигли самой высокой цены за всю историю — 229 долларов, что увеличило капитализацию техногиганта до более чем 3,5 триллиона долларов — наивысшего значения, которого никогда не достигала ни одна компания.
Об этом сообщает издание Quartz.
Хотя начало года для Apple было трудным, цена акций компании резко возросла после того, как в начале июня на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков компания представила свою инициативу по созданию искусственного интеллекта Apple Intelligence.
До презентации Apple Intelligence Apple молчала об искусственном интеллекте, но теперь компания идет ва-банк. Apple работает с OpenAI над внедрением ChatGPT в следующие операционные системы iPhone, iPad и Mac, а на прошлой неделе она получила место в совете директоров OpenAI. У Microsoft — исторического соперника Apple, тоже есть место в совете директоров стартапа.
В течение последнего месяца Apple и Microsoft шли ноздря в ноздрю в борьбе за звание самой дорогой компании мира. Масштабный толчок Microsoft в сфере искусственного интеллекта за последний год помог ей превзойти рыночную капитализацию Apple впервые с 2021 года в январе. Apple наконец-то догнала Microsoft в июне, прежде чем снова отстать от нее.

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Теперь она догнала Microsoft — и стала самой дорогой компанией, когда-либо существовавшей (с точки зрения рыночной капитализации). Аналитик Wedbush Дэн Айвз сказал, что он ожидает, что Apple, Nvidia и Microsoft достигнут рыночной капитализации в 4 триллиона долларов в течение следующего года.
Вопрос в том, кто из технологических гигантов достигнет этого показателя первым. Apple может быть впереди сейчас, но с таким же успехом она может снова отстать от Microsoft, поскольку они продолжают меняться местами в рейтинге самых дорогих компаний в мире.
По материалам:
Економічна Правда
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