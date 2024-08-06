Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple

Фондовый рынок
15
Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple
Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свой пакет акций Apple примерно вдвое до 84,2 миллиарда долларов, согласно заявлению SEC.
Berkshire Hathaway получила огромные доходы от продаж. Баффет в большинстве своем избегал инвестиций в технологии, прежде чем начать покупать акции Apple в 2016 году. Это может быть признаком того, что Баффет немного утратил веру в Apple или он просто находится в настроении продавать — он также продавал другие акции, например $3,8 млрд акций Bank of America.
Читайте также
Заявка была подана после того, как Apple объявила о доходах за третий квартал, причем рост продаж iPad стал яркой точкой, поскольку мировые продажи iPhone упали второй квартал подряд, частично из-за конкуренции в Китае со стороны таких компаний, как Huawei.
Генеральный директор Тим Кук сказал, что компания тратит ресурсы на подготовку к запуску Apple Intelligence — набор функций искусственного интеллекта, который она планирует выпустить осенью.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.