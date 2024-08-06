Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple — Finance.ua

Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple Сегодня 04:14 — Фондовый рынок

Уоррен Баффет продает половину своих акций Apple

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свой пакет акций Apple примерно вдвое до 84,2 миллиарда долларов, согласно заявлению SEC.

Berkshire Hathaway получила огромные доходы от продаж. Баффет в большинстве своем избегал инвестиций в технологии, прежде чем начать покупать акции Apple в 2016 году. Это может быть признаком того, что Баффет немного утратил веру в Apple или он просто находится в настроении продавать — он также продавал другие акции, например $3,8 млрд акций Bank of America.

Заявка была подана после того, как Apple объявила о доходах за третий квартал, причем рост продаж iPad стал яркой точкой, поскольку мировые продажи iPhone упали второй квартал подряд, частично из-за конкуренции в Китае со стороны таких компаний, как Huawei.

Генеральный директор Тим Кук сказал, что компания тратит ресурсы на подготовку к запуску Apple Intelligence — набор функций искусственного интеллекта, который она планирует выпустить осенью.

Укрінформ По материалам:

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