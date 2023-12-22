Apple планирует выпустить Vision Pro в феврале следующего года — Finance.ua

Apple планирует выпустить Vision Pro в феврале следующего года 22.12.2023, 00:13 — Технологии&Авто

Apple планирует выпустить Vision Pro в феврале следующего года

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple хочет выпустить Vision Pro до февраля и наращивает производство устройства, чтобы уложиться в сроки.

Последние несколько недель производство идет «полным ходом», чтобы Vision Pro была готова к концу января, а розничный старт продаж запланирован на февраль. Apple представила Vision Pro еще в июне и тогда компания заявила, что его релиз состоится в начале 2024 года.

С тех пор слухи о сроках релиза постоянно менялись: первые сведения указывали на март, а более поздние — на январь.

Продажи Vision Pro будут ограничены Соединенными Штатами, и, похоже, покупателям придется покупать их в розничных магазинах или забирать онлайн-заказы в торговом зале. Apple хочет убедиться, что покупатели правильно подберут размер оголовья. Без плотного размещения, которое блокирует весь окружающий свет, контент не будет иметь правильный вид, а без правильного размера оголовья устройство может показаться слишком тяжелым. Некоторым покупателям также понадобятся индивидуальные линзы Zeiss, поэтому компания планирует производить подборку гарнитуры в своих розничных точках.

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Apple готовится к демонстрации Vision Pro в некоторых своих розничных магазинах. В магазинах должны быть в наличии гарнитуры и все аксессуары, включая ободки разных размеров. Apple направляет сотрудников всех своих розничных магазинов в Купертино, чтобы они узнали, как подготовить устройство для покупателей.

По словам Гурмана, сотрудники научатся разбираться в том, как работает Vision Pro, на какие особенности следует обращать внимание в разговоре с потенциальными покупателями и как крепить оголовье и линзы. Это тонкий процесс, потому что сотрудникам нужно будет научиться надевать устройство на голову человека.

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Ожидается, что Apple не будет проводить еще одно мероприятие, посвященное выходу Vision Pro, из-за ограниченного американского релиза, цены устройства в $3500 и ограниченного количества доступных устройств. Если спрос на Vision Pro будет высоким, может пройти несколько месяцев, прежде чем Apple изготовит достаточное количество продуктов.

Несмотря на то, что Apple планирует запустить устройство в феврале, Гурман предупреждает, что производственные или другие проблемы могут привести к задержке.

iTechua По материалам:

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