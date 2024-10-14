Apple планирует в следующем году выпустить бюджетную версию Vision Pro — Finance.ua

Apple планирует в следующем году выпустить бюджетную версию Vision Pro Сегодня 23:16 — Технологии&Авто

Apple планирует в следующем году выпустить бюджетную версию Vision Pro

Компания Apple, известная своим премиальным подходом к технике, предположительно в 2025 году попытается занять сегмент рынка с более доступными устройствами, выпустив бюджетную версию гарнитуры Vision Pro.

Об этом пишет Вloomberg.

После выпуска оригинальной версии за $3500, которая была воспринята как слишком дорогая, громоздкая и ограниченная из-за технологических вызовов, Apple готовит ответ на конкурентов, таких как Meta.

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Сейчас Vision Products Group, ответственная за разработку Vision Pro, работает над несколькими устройствами, среди которых бюджетная версия гарнитуры. Ожидается, что этот продукт будет стоить около $2000, что существенно дешевле по сравнению с текущей версией.

Для достижения этой цены Apple, вероятно, использует менее мощный процессор и более дешевые материалы, а также уберет некоторые функции, такие как EyeSight (технология, отображающая глаза пользователя на внешней стороне гарнитуры).

Несмотря на то, что это новое устройство будет компромиссом с точки зрения характеристик, Apple надеется увеличить продажи по меньшей мере вдвое по сравнению с Vision Pro. Ожидается, что новое устройство займет более привлекательную ценовую нишу и сможет конкурировать с продуктами Meta, такими как Ray-Ban Stories — легкие и простые в использовании умные очки, которые не стремятся обеспечить полную функциональность виртуальной или дополненной реальности, но предлагают важные возможности для массового рынка.

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Однако Apple сталкивается с вызовами. Meta уже представила прототип очков дополненной реальности (AR), потенциально ставших ключевой технологией будущего. Тем временем Apple медленно движется в этом направлении, сосредотачиваясь на премиальных устройствах с высокими требованиями к технологиям, что делает их более нишевыми продуктами.

К 2027 году Apple планирует выйти на рынок более массовых технологий, таких как умные очки, подобные Ray-Ban, а также потенциально выпустить AirPods со встроенными камерами.

Компания также работает над интеграцией визуального интеллекта — способности устройств понимать и анализировать окружающую среду — в большее количество продуктов, таких как будущий iPhone 16.

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Однако, несмотря на стабильные доходы почти в 400 миллиардов долларов в год, Apple больше не является бесспорным лидером в ключевых инновациях. Meta и другие конкуренты быстрее внедряют новые технологии, в частности в области искусственного интеллекта и дополненной реальности, что ставит перед Apple сложные задачи для сохранения своей позиции на рынке.

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