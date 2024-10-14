Apple планирует в следующем году выпустить бюджетную версию Vision Pro — Finance.ua

Apple планирует в следующем году выпустить бюджетную версию Vision Pro
Компания Apple, известная своим премиальным подходом к технике, предположительно в 2025 году попытается занять сегмент рынка с более доступными устройствами, выпустив бюджетную версию гарнитуры Vision Pro.
Об этом пишет Вloomberg.
После выпуска оригинальной версии за $3500, которая была воспринята как слишком дорогая, громоздкая и ограниченная из-за технологических вызовов, Apple готовит ответ на конкурентов, таких как Meta.
Сейчас Vision Products Group, ответственная за разработку Vision Pro, работает над несколькими устройствами, среди которых бюджетная версия гарнитуры. Ожидается, что этот продукт будет стоить около $2000, что существенно дешевле по сравнению с текущей версией.
Для достижения этой цены Apple, вероятно, использует менее мощный процессор и более дешевые материалы, а также уберет некоторые функции, такие как EyeSight (технология, отображающая глаза пользователя на внешней стороне гарнитуры).
Несмотря на то, что это новое устройство будет компромиссом с точки зрения характеристик, Apple надеется увеличить продажи по меньшей мере вдвое по сравнению с Vision Pro. Ожидается, что новое устройство займет более привлекательную ценовую нишу и сможет конкурировать с продуктами Meta, такими как Ray-Ban Stories — легкие и простые в использовании умные очки, которые не стремятся обеспечить полную функциональность виртуальной или дополненной реальности, но предлагают важные возможности для массового рынка.
Однако Apple сталкивается с вызовами. Meta уже представила прототип очков дополненной реальности (AR), потенциально ставших ключевой технологией будущего. Тем временем Apple медленно движется в этом направлении, сосредотачиваясь на премиальных устройствах с высокими требованиями к технологиям, что делает их более нишевыми продуктами.
К 2027 году Apple планирует выйти на рынок более массовых технологий, таких как умные очки, подобные Ray-Ban, а также потенциально выпустить AirPods со встроенными камерами.
Компания также работает над интеграцией визуального интеллекта — способности устройств понимать и анализировать окружающую среду — в большее количество продуктов, таких как будущий iPhone 16.
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Однако, несмотря на стабильные доходы почти в 400 миллиардов долларов в год, Apple больше не является бесспорным лидером в ключевых инновациях. Meta и другие конкуренты быстрее внедряют новые технологии, в частности в области искусственного интеллекта и дополненной реальности, что ставит перед Apple сложные задачи для сохранения своей позиции на рынке.
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