Самый доступный смартфон Apple 2024 года — Finance.ua

Самый доступный смартфон Apple 2024 года 09.09.2024, 01:35 — Фондовый рынок

Самый доступный смартфон Apple 2024 года

До презентации iPhone 16 осталось буквально несколько дней. В этом году нас ждет небольшое обновление, поэтому перед покупкой крайне важно знать, в каких деталях новенькие устройства отличаются от аппаратов серии iPhone 15. Источник собрал все, что известно о базовом iPhone 2024 года.

В отличие от Pro-моделей iPhone 16, новшеств будет немного. Так, гаджет сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Вопреки ожиданиям, частота кадров не изменится — 60 Гц. И это при том, что многие бюджетные андроиды могут похвастаться экранами на 90, а некоторые даже 120 Гц.

Аппаратной основой iPhone 16 станет однокристальная система A18. Очевидно, с поддержкой новомодных интеллектуальных фишек. Объем оперативной памяти вырастет с 6 до 8 ГБ. Очевидно, это связано с тем же ИИ.

Крупного обновления камер для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается — базовые айфоны только в прошлом году получили новый 48-мегапиксельный сенсор. Впрочем, Apple вернется к вертикальному расположению камер — это позволит базовым моделям записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro.

Емкость аккумулятора iPhone 16 составит 3561 мАч (в нынешнем поколении используется 3349 мАч). А вот 20-ваттная зарядка никуда не денется — то есть зарядка телефона по-прежнему будет занимать два часа. Кстати, у Pro-моделей мощность проводной зарядки вырастет до 40 Вт.

Также в iPhone 16 появится настраиваемая клавиша Action Button, дебютировавшая в прошлогодних моделях 15 Pro и 15 Pro Max. А вот появление Capture Button под вопросом: вероятнее всего, его получат только Pro-модели.

И напоследок смартфон не подорожает — стартовая модель iPhone 16 будет стоить 799 долларов. Покупатели смогут выбрать версию с накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. 1 ТВ ПЗУ предложат только покупателям Pro и Pro Max.

На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не заканчиваются. До конца года также должны выйти новые MacBook и, возможно, iPad.

УНІАН По материалам:

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