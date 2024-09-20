Apple добавит новые языки для Apple Intelligence в 2025 году — Finance.ua

Apple добавит новые языки для Apple Intelligence в 2025 году
Apple объявила о поддержке еще большего количества языков Apple Intelligence в течение следующего года.
Первые функции Apple Intelligence будут запущены только на английском языке США в октябре с выпуском iOS 18.1. Дополнительные языки и больше возможностей будут появляться в течение следующего года.
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В начале, для работы с Apple Intelligence устройство должно быть настроено на английский язык США. Также существуют геоограничения на использование в Китае и Европейском Союзе из-за юридических и регулятивных осложнений. За пределами этих локаций вы можете настроить телефон на iOS 18.1 на английский язык США, и бета-версия Apple Intelligence будет доступна для испытания.
Сначала Apple будет поддерживать локализованные варианты английского языка уже в декабре. В декабре 2024 года будет поддержан английский язык Великобритании вместе с локализациями английского для Австралии, Канады, Новой Зеландии и Южной Африки. (Эта поддержка, вероятно, появится с версией программного обеспечения iOS 18.2, которая также будет содержать функции Apple Intelligence, такие как Genmoji, Image Playgrounds и интеграцию с системой ChatGPT.)
Затем в 2025 году Apple запустит первоначальную поддержку нелатинских языков Apple Intelligence. Пока объявлены запланированные языки на 2025 год:
- китайский;
- французский;
- японский;
- испанский;
- немецкий;
- итальянский;
- корейский;
- португальский;
- вьетнамский.
Также планируется локализация английского для Индии и Сингапура. Среди перечисленных языков нет украинского. Другие языки также могут быть официально объявлены позже, поэтому все еще есть надежда.
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По юридическим вопросам с ЕС и Китаем Apple отмечает, что она ведет постоянные переговоры с регуляторами. Для ЕС Закон о цифровых рынках блокирует запуск Apple Intelligence на iPhone и iPad сейчас. Однако эта функция доступна в macOS Sequoia 15.1 для разработчиков, поскольку macOS не считается платформой-вратарем.
Apple ведет переговоры с Европейской комиссией и надеется решить вопрос с ДЦР и со временем запустить эту функцию на iOS тоже.
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