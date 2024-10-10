Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg

Технологии&Авто
34
Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg
Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg
Компания Apple, в течение многих лет выпускавшая ежегодные обновления своих главных продуктов, меняет концепцию.
Об этом сообщает Bloomberg.

Кредит онлайн на карту 💳

По словам журналистов, необходимость в ежегодных релизах оказывает чрезмерное давление на разработчиков. Как следствие, Apple встает перед проблемами при внедрении новых функций и обеспечении качества устройств. Так, iPhone 16, которые позиционировались как первые iPhone, созданные с нуля для ИИ, не получили обещанных ИИ-функций во время запуска, их появление ожидается в конце октября.
И хотя производитель, вероятнее всего, продолжит выпускать новый iPhone каждый год, Apple может рассмотреть возможность переноса запуска гаджетов на другой месяц, чтобы помочь связать запуск оборудования с новыми программными функциями.
Читайте также
Что касается других продуктов, то постепенный переход к двухлетнему циклу обновления уже начался, говорится в материале. Да, вместо того, чтобы выпустить часы Ultra 3 в этом году, Apple просто добавила новый черный цвет для Ultra 2. Также компания решила не обновлять Apple Watch SE, бюджетные часы. Это переключило внимание на юбилейные Series 10, получившие свежий дизайн и новые функции.
Среди гаджетов, которые не следует ждать от Apple чаще раза в два года, — все модели iPad, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra, Mac Studio, Mac Pro, iMac, Mac mini, iPhone SE.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.