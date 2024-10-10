Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Apple больше не будет выпускать новые устройства каждый год — Bloomberg

Компания Apple, в течение многих лет выпускавшая ежегодные обновления своих главных продуктов, меняет концепцию.

Об этом сообщает Bloomberg

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По словам журналистов, необходимость в ежегодных релизах оказывает чрезмерное давление на разработчиков. Как следствие, Apple встает перед проблемами при внедрении новых функций и обеспечении качества устройств. Так, iPhone 16, которые позиционировались как первые iPhone, созданные с нуля для ИИ, не получили обещанных ИИ-функций во время запуска, их появление ожидается в конце октября.

И хотя производитель, вероятнее всего, продолжит выпускать новый iPhone каждый год, Apple может рассмотреть возможность переноса запуска гаджетов на другой месяц, чтобы помочь связать запуск оборудования с новыми программными функциями.

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Что касается других продуктов, то постепенный переход к двухлетнему циклу обновления уже начался, говорится в материале. Да, вместо того, чтобы выпустить часы Ultra 3 в этом году, Apple просто добавила новый черный цвет для Ultra 2. Также компания решила не обновлять Apple Watch SE, бюджетные часы. Это переключило внимание на юбилейные Series 10, получившие свежий дизайн и новые функции.

Среди гаджетов, которые не следует ждать от Apple чаще раза в два года, — все модели iPad, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra, Mac Studio, Mac Pro, iMac, Mac mini, iPhone SE.

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