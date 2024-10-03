Будущий iPhone SE 4 получит Face ID и функции Apple Intelligence — Finance.ua

Будущий iPhone SE 4 получит Face ID и функции Apple Intelligence Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Будущий iPhone SE 4 получит Face ID и функции Apple Intelligence

По словам Марка Гурмана из Bloomberg , будущий iPhone SE будет подобен современным более дорогим iPhone и, вероятно, выйдет в начале 2025 года.

На смену кнопке «Домой» с Touch ID iPhone SE получит Face ID, а также будет поддерживать Apple Intelligence — информация важна не столько в плане искусственного интеллекта, а сколько свидетельствует о более высокой производительности устройства (даже базовые модели iPhone 16, к примеру, получили по 8 ГБ оперативной памяти для поддержания Apple Intelligence).

Читайте также: Сколько украинцу со средней зарплатой нужно работать на iPhone

По слухам, новый iPhone SE будет выглядеть как iPhone 14 — без массивных верхних и нижних рамок, а также получит OLED-экран (вместо привычного LCD).

Одновременно с новыми моделями SE, пишет Гурман, Apple будет выпускать 11- и 13-дюймовые iPad Air с «внутренними усовершенствованиями», а также новые клавиатуры Magic Keyboards для обоих размеров, которые будут оборудованы некоторыми функциями клавиатуры iPad Pro.

Напомним, что ранее Гурман сообщал об октябрьском событии Apple, на котором покажут новые Mac с чипами M 4 (производство якобы уже запущено).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.