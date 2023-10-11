Apple и Meta готовятся к выпуску гарнитур смешанной реальности следующего поколения — Finance.ua

Apple и Meta готовятся к выпуску гарнитур смешанной реальности следующего поколения Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Apple и Meta готовятся к выпуску гарнитур смешанной реальности следующего поколения

Apple и Meta готовятся к запуску своих гарнитур смешанной реальности — Vision Pro и Quest 3. Тем не менее, обе компании уже углублены в разработку моделей следующего поколения.

Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Apple Vision Pro, выпуск которой запланирован на начало следующего года, столкнулась с проблемами во время тестирования из-за своего веса, что приводит к нагрузке на шею пользователя. Компания стремится сделать устройство более легким и удобным.

Несмотря на высокую цену в $3500, Apple считает, что ее продукт предлагает отличные функции, включая сквозные камеры с высоким разрешением, мощный чип M 2 и более четкие VR-дисплеи. Однако вес Vision Pro и проблемы с совместимостью с очками вызывают беспокойство.

Apple изучает такие решения, как налобный ремешок, а также сотрудничает с Zeiss над созданием линз для очков, крепящихся с помощью магнитов. Компания также рассматривает возможность поставки изготовленных по заказу гарнитур с предварительно установленными линзами, хотя это связано с определенными проблемами.

Meta Quest 3, стоимостью $500, выйдет на рынок в этом месяце. Хотя она может похвастаться мощной игровой экосистемой и она доступнее, чем предложение Apple, Meta стремится и далее снижать цены на будущие модели. В следующем году компания планирует выпустить более дешевую гарнитуру смешанной реальности, похожую на Quest 3, но с менее дорогими компонентами.

Это позволит перепозиционировать Quest 3 как предложение среднего уровня, а высококлассная замена ранее неудачной Quest Pro также находится на стадии разработки. Одной из рассматриваемых мер экономии является продажа гарнитуры без ручных контроллеров, полагаясь на жесты рук.

За кулисами обе компании сосредоточены на совершенствовании своих продуктов. Подразделение Vision Products Group компании Apple уже работает над моделями следующего поколения, изучая варианты как более дешевой, так и более мощной версии. Между тем стратегия Meta предполагает сегментацию своей продуктовой линейки на дешевые и мощные модели, различающиеся по функциям дополненной реальности.

Meta также сотрудничает с Ray-Ban над очками второго поколения, выпуск которых запланирован на текущий месяц. Эти очки, хотя и не имеют возможности дополненной реальности, предлагают такие функции, как фото- и видеосъемка, телефонные звонки и воспроизведение музыки. Значительное обновление с AR-дисплеями ожидается в 2025 году.

В более широком контексте долгосрочное видение Apple может предусматривать переход от смешанной реальности к автономной дополненной реальности, предлагая легкие очки дополненной реальности для улучшения пользовательского опыта. Хотя ранее Apple прекратила официальную работу над автономными очками дополненной реальности, есть предположение, что компания может вернуться к этому проекту в будущем.

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