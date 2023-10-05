Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе — Finance.ua
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Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе

Технологии&Авто
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Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе
Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе
Компания Meta, как сообщает WSJ, готовит платную опцию для европейских пользователей. Она позволит отключить всю рекламу в сервисах.
Сейчас рассматривают несколько опций:
  • только Instagram или только Facebook — за 13 евро в месяц;
  • и Instagram, и Facebook — вместе — за примерно 16 евро в месяц;
  • за веб-версию Facebook — 10 евро в месяц.
Новую опцию компания придумала из-за давления европейских регуляторных органов, которые ужесточают правила показа рекламы и сбора персональных данных пользователей. Запустив платную подписку, в Meta надеются не потерять доходы от европейской аудитории.
На других рынках компания пока не намерена вводить подобные опции.
Правда, на данный момент не понятно, согласятся ли на предложение Meta в Европе. Эксперты указывают, что, возможно, от компании потребуют сделать подписки дешевле или вообще не будут считать их решением, соответствующим закону.
По материалам:
Ain.Ua
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