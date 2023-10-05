Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе — Finance.ua

Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе 05.10.2023, 02:08 — Технологии&Авто

Meta готовит Instagram/Facebook без рекламы за 13 евро/месяц в Европе

Компания Meta, как сообщает WSJ, готовит платную опцию для европейских пользователей. Она позволит отключить всю рекламу в сервисах.

Сейчас рассматривают несколько опций:

только Instagram или только Facebook — за 13 евро в месяц;

и Instagram, и Facebook — вместе — за примерно 16 евро в месяц;

за веб-версию Facebook — 10 евро в месяц.

Новую опцию компания придумала из-за давления европейских регуляторных органов, которые ужесточают правила показа рекламы и сбора персональных данных пользователей. Запустив платную подписку, в Meta надеются не потерять доходы от европейской аудитории.

На других рынках компания пока не намерена вводить подобные опции.

Правда, на данный момент не понятно, согласятся ли на предложение Meta в Европе. Эксперты указывают, что, возможно, от компании потребуют сделать подписки дешевле или вообще не будут считать их решением, соответствующим закону.

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