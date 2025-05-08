Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото) — Finance.ua
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Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото)

Технологии&Авто
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Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото)
Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото)
Завод коммунальной техники «Альфатекс» выпустил очередной мощный самосвал для больших задач — SHACMAN X3000. Об этом сообщили на официальной странице производителя в Facebook.
Грузоподъемность самосвала SHACMAN серии X3000 (6×4) — 25 тонн. Модернизированный кузов с задней разгрузкой объемом 25,0 куб. м. Автомобиль оснащен дизельным двигателем стандарта ЕВРО-5 и мощностью 430 лошадиных сил. Мотор смешивается с механической коробкой (12+2).
Кабина (немецкая лицензия MAN) утеплена, цельнометаллическая, двухместная, с одним спальным местом.
В списке оснастки значатся пневмосиденья водителя, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональный руль.
«SHACMAN X3000 — это не просто самосвал, а настоящий партнер в тяжелой работе. Мощный, комфортный и надежный — создан, чтобы преодолевать трудности и работать бесперебойно», — отмечают на предприятии.
По материалам:
MMR
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