Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото) — Finance.ua

Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото) Сегодня 22:54 — Технологии&Авто

Украинский завод выпустил мощный самосвал грузоподъемностью 25 тонн (фото)

Завод коммунальной техники «Альфатекс» выпустил очередной мощный самосвал для больших задач — SHACMAN X3000. Об этом сообщили на официальной странице производителя в Facebook.

Грузоподъемность самосвала SHACMAN серии X3000 (6×4) — 25 тонн. Модернизированный кузов с задней разгрузкой объемом 25,0 куб. м. Автомобиль оснащен дизельным двигателем стандарта ЕВРО-5 и мощностью 430 лошадиных сил. Мотор смешивается с механической коробкой (12+2).

Кабина (немецкая лицензия MAN) утеплена, цельнометаллическая, двухместная, с одним спальным местом.

В списке оснастки значатся пневмосиденья водителя, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональный руль.

«SHACMAN X3000 — это не просто самосвал, а настоящий партнер в тяжелой работе. Мощный, комфортный и надежный — создан, чтобы преодолевать трудности и работать бесперебойно», — отмечают на предприятии.

MMR По материалам:

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