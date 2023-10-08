Уже не будут ремонтировать: Оригинальные Apple Watch, включая золотую версию за $17 тыс., признали устаревшими — Finance.ua

Уже не будут ремонтировать: Оригинальные Apple Watch, включая золотую версию за $17 тыс., признали устаревшими 08.10.2023, 02:26 — Технологии&Авто

Уже не будут ремонтировать: Оригинальные Apple Watch, включая золотую версию за $17 тыс., признали устаревшими

Apple перенесла Apple Watch Series 0, оригинальные умные часы, выпущенные в 2015 году, в список устаревших продуктов.

Об этом сообщает MacRumors.

Золотую версию Apple Watch, стоившую $17 тысяч, а также керамическую, стоившую $1 299, также признали устаревшими.

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Последним программным обновлением для Series 0 была операционная система WatchOS 4.3.2, вышедшая в 2018 году. Теперь, с переносом продуктов в список устаревших, Apple полностью прекратит выпускать запасные детали и предлагать ремонт в официальных магазинах и сервис-центрах.

Это первый продукт из серии Apple Watch, который признали устаревшим. Сейчас на официальном сайте часы до сих пор считают винтажными, то есть не получающими регулярных обновлений, но для которых до сих пор выпускаются запчасти. Однако в ближайшее время список должны изменить.

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