Apple думает над тем, чтобы создать собственную поисковую систему — Finance.ua

Apple думает над тем, чтобы создать собственную поисковую систему Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Apple думает над тем, чтобы создать собственную поисковую систему

Компания Apple рассматривает возможность разработки собственной поисковой системы, которая потенциально могла бы заменить Google на ее устройствах.

Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Эта идея связана с тем, что Apple всегда стремилась контролировать основные технологии, лежащие в основе ее продуктов. А поиск давно стал неотъемлемой частью современных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Сейчас Apple получает часть доходов Google от поисковой рекламы, которая составляет около $8 миллиардов в год. Если бы компания представила свою поисковую систему, она могла бы сохранить большую долю этих доходов.

Интерес Apple к поисковым технологиям не нов. В течение многих лет компания усовершенствовала свои поисковые возможности, даже если она не намерена непосредственно конкурировать с Google. Усовершенствование поисковой технологии не только улучшает функции поиска вне Интернета, но и служит рычагом влияния в переговорах с Google. Хотя последняя доминирует на рынке поиска, она все еще полагается на Apple и ее огромную пользовательскую базу. Имеющееся соглашение между двумя технологическими гигантами стимулирует Apple продвигать поиск Google, тем самым увеличивая свои доходы.

Внутренняя поисковая технология Apple, если ее усовершенствовать, могла бы предложить пользователям более приватную альтернативу Google. Компания уже разработала собственные поисковые системы для таких платформ, как App Store, Maps, Apple TV и News.

Джон Джаннандреа, бывший руководитель Google, возглавляющий сейчас отдел машинного обучения и искусственного интеллекта в Apple, возглавляет мощную команду по разработке поиска. Этот отдел работает над поисковой системой нового поколения для приложений Apple под кодовым названием Pegasus, которое вскоре будет интегрировано в большее количество приложений Apple, включая App Store.

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Spotlight, инструмент Apple для поиска контента на разных устройствах, демонстрирует поисковые усилия компании. В последних обновлениях iOS и macOS Apple включила результаты веб-поиска в Spotlight, направляя пользователей на соответствующие веб-сайты. Эта функция в разное время работала на базе Bing от Microsoft или Google. Siri также использует эту технологию для показа веб-результатов.

Команды Apple по искусственному интеллекту и машинному обучению изучают пути дальнейшей интеграции поисковых функций в iOS и macOS. Компания также представила Applebot, веб-сканер, похожий на Google и Microsoft, предназначенный для индексации веб-сайтов для результатов Siri и Spotlight. Кроме того, Apple имеет команду по рекламным технологиям, которая может быть полезна, если компания решит расширить свои поисковые амбиции.

Хотя нынешняя поисковая технология Apple не столь совершенна, как у Google, она закладывает фундамент для потенциальной полноценной поисковой системы в будущем. Команда Apple по разработке искусственного интеллекта набирает инженеров, специализирующихся на поисковых технологиях, а приобретение компанией Laserlike, поисковой системы на основе искусственного интеллекта, еще больше свидетельствует о ее заинтересованности в этой сфере.

Интересно, что в свое время Microsoft предлагала продать Bing компании Apple, сделав его поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Однако Эдди Кью, вице-президент Apple по вопросам сервисов, отклонил это предложение. Кью публично заявил, что поисковая система Google лучше, но такая позиция может быть больше связана с защитой Google от потенциальных антимонопольных нарушений. Если будет установлено, что Google нарушил антимонопольное законодательство, его сделка с Apple может оказаться под угрозой, что приведет к большим финансовым потерям для Apple.

В заключение, хотя Google остается доминирующим игроком, работа Apple в сфере интернет-поиска свидетельствует о том, что технологический гигант готовится к возможным грядущим изменениям. Хотя поисковая система от Apple может появиться не сразу, такую ​​возможность не стоит сбрасывать со счетов.

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