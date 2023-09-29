Apple может снизить производительность процессора смартфонов, — WSJ — Finance.ua
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Apple может снизить производительность процессора смартфонов, — WSJ

Технологии&Авто
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Apple может снизить производительность процессора смартфонов, — WSJ
Apple может снизить производительность процессора смартфонов, — WSJ
Пользователи iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жалуются на проблемы с перегревом смартфонов. Поэтому Apple, возможно, придется обновить программное обеспечение устройств, что может повлиять на производительность.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Высокие температуры в новейших моделях Apple 15 Pro обычно замечаются при зарядке и использовании интенсивных приложений.
Обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стерн фиксировала, что iPhone 15 Pro Max во время зарядки достиг 106° по Фаренгейту (41° по Цельсию), а при зарядке и игре показатель достиг 112° по Фаренгейту (44° по Цельсию). Однако iPhone 14 Pro Max в этом же тесте достиг схожих температур.
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В свою очередь китайская платформа DGtle загрузила на iPhone 15 Pro Max мобильную игру Genshin Impact в сети 5G и заметила нагрев телефона примерно до 122° по Фаренгейту (50° по Цельсию).
Аналитик Мин-Чи Куо объясняет проблемы с нагревом серии iPhone 15 Pro новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели. Вероятно, также проблемой является новый титановый корпус (им оснащены только Pro и Pro Max), ведь титан плохо проводит тепло.
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По его словам, Apple может решить проблему с нагреванием с помощью обновлений программного обеспечения, но улучшения могут быть ограничены, если не снизить производительность процессора.
Напомним, Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с разъемом USB-C 12 сентября.
iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.
Также обновлена ​​система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП — 0,5х.

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