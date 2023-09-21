Страны с самыми высокими ценами на iPhone — Finance.ua
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Страны с самыми высокими ценами на iPhone

Личные финансы
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Звание страны, в которой установлены самые высокие цены на iPhone, завоевала Турция. В этой стране, где к стоимости телефона прибавляется более 100% в виде налогов, iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ флэш-памяти предлагают примерно за $3500.
Второе место удерживает Бразилия, где цена составляет $2900.
Третье у Индии с ценой $2400.
Telegram-канал «Повестка дня Турции» рассказал, какие налоги включены в стоимость данного iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ флэш-памяти:
  • 1% от цены телефона в качестве сбора для сохранения культурного наследия: 430 турецких лир;
  • 12% от цены телефона как сбор в пользу гостелеканала TRT: 5213 турецких лир;
  • 50% от цены телефона как специальный налог на потребление (OTV): 24 328 турецких лир;
  • 20% от цены телефона в качестве налога на добавленную стоимость (KDV): 15 499 турецких лир;
  • 10% от цены — наценка самой компании Apple в Турции: 4514 лир.
Получается, что наценка составляет около 50 тысяч турецких лир или 1850 долларов.
Важно то, что iPhone из других стран, ввозимые в Турцию, блокируются через некоторое время. Чтобы они работали, нужно оплатить пошлину, которая недавно взлетела до 20 000 лир или $750. Продажи новых смартфонов начнутся завтра, 22 сентября.
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По материалам:
Portaltele
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